Клишас: Роскомнадзор владеет оборудованием для исполнения закона «Об автономном Рунете»

У Роскомнадзора есть все необходимое оборудование для реализации законопроекта об автономной работе Рунета, сообщил журналистам 25 декабря член Совета Федерации РФ Андрей Клишас.

«Мы консультировались с Роскомнадзором: они заверили, что вся необходимая техника, оборудование (для реализации законопроекта об автономной работе Рунета. – Прим. ред.) уже существует», — сообщил Клишас.

Ранее депутат Андрей Луговой вместе с сенаторами Андреем Клишасом и Людмилой Боковой внесли в Госдуму ФС РФ законопроект об автономной работе Рунета. Законопроект предусматривает создание инфраструктуры, которая будет позволять обеспечивать работоспособность российских интернет-ресурсов в случае невозможности подключения российских операторов связи к зарубежным корневым серверам, пишет RNS. По замыслу авторов, такая инфраструктура позволит предупредить случаи отключения из-за рубежа доступа к российским сайтам, а также обеспечит конфиденциальность электронных сообщений между пользователями в России.