Глава ГИБДД назвал любимое нарушение ПДД российских водителей. Во всем виноват мягкий штраф

Самым частым нарушением ПДД в России является превышение скорости на 20-40 км/ч. Мягкое наказание не способствует соблюдению скоростного режима.

О самом распространенном среди российских водителей нарушении в интервью радиостанции «Милицейская волна» рассказал глава ГИБДД РФ Михаил Черников. По его словам, нынешний штраф в 500 рублей является слишком мягким наказанием, а если уплатить его до истечения «льготного периода», то он и вовсе составит 250 рублей, и потому водители нарушают снова и снова, передает 25 декабря портал Autonews.

«Вот здесь нужно все переосмыслить. Снижать ли порог, может, усиливать ответственность. В первую очередь в основу всего ложится организация дорожного движения. Пока не будут четко нормативно прописаны стандарты движения по дорогам и выбран скоростной режим, принимать какие-то такие решения рано», — отметил Черников.

Ранее власти Москвы предложили вернуть штраф за превышение скорости на 20 км/ч, отменив существующий сейчас нештрафуемый 20-километровый порог. Черников идею поддержал, но добавил, что для начала нужно провести ревизию улично-дорожной сети и установить соответствие указанного скоростного режима каждому участку дороги.

К 1 марта 2019 года МВД и Минтранс РФ должны разработать предложения по возвращению штрафов за превышение скорости на 10-20 км/ч. Соответствующее поручения ведомствам дали на заседании правительственной комиссии по безопасности дорожного движения в начале декабря.