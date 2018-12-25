Россиянам разрешили следить за детьми и животными. Верховный суд сократил список «шпионской техники»

Граждан нельзя привлекать к уголовной ответственности за GPS-трекеры, диктофоны и «шпионские» спецустройства, если их используют для семейной или личной безопасности или приобрели по незнанию. Такое постановление 25 декабря принял пленум Верховного суда РФ.

Высшая инстанция разъяснила судам, что под «шпионской» техникой понимаются спецсредства, которые предназначены для негласного получения информации. Диктофоны, видеорегистраторы, смартфоны и прочие подобные устройства могут попасть в эту категорию, только если будут «прокачаны» именно под скрытое наблюдение для «посягательства на конституционные права граждан».

Также не попадают под квалификацию статьи 138.1 УК «шпионы», которые при помощи устройств обеспечивают безопасность: свою, личного имущества, членов семьи (в том числе детей) и животных.

Кроме того, пленум рекомендует избавить от наказания покупателей интернет-магазинов, которые и сами не поняли, что приобрели. Но заблуждаться, как отмечается, должны «добросовестно». Например, когда гаджет рекламировали как бытовое устройство.

Отделять шпионов от наблюдателей суд должен, полагаясь на мнение эксперта, отметили в ВС.

Сейчас в статье 138.1 УК (незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации) с максимальной санкцией до четырёх лет лишения свободы вместо перечня запрещённого есть только термин ««специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации» (СТС). ФСБ предложила свою трактовку, но дела это не решило.

Разобраться со «шпионской» техникой поручил президент Владимир Путин, которому во время пресс-конференции в 2017 году рассказали историю курганского фермера Евгения Васильева. Мужчина купил в интернет-магазине GPS-трекер для своего теленка и попал под следствие, поскольку в гаджете обнаружился встроенный микрофон с возможностью дистанционного включения. Уголовное преследование тогда прекратили, но за последние два года в России было возбуждено 765 дел по данной статье.