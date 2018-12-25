18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

-3°C
/ Завтра: -1
$ 68.74р
78.43р
15:43 25.12.2018
Расширенный поиск

Общество
25.12.2018 13:35
Печать

Россиянам разрешили следить за детьми и животными. Верховный суд сократил список «шпионской техники»

Граждан нельзя привлекать к уголовной ответственности за GPS-трекеры, диктофоны и «шпионские» спецустройства, если их используют для семейной или личной безопасности или приобрели по незнанию. Такое постановление 25 декабря принял пленум Верховного суда РФ. 

Высшая инстанция разъяснила судам, что под «шпионской» техникой понимаются спецсредства, которые предназначены для негласного получения информации. Диктофоны, видеорегистраторы, смартфоны и прочие подобные устройства могут попасть в эту категорию, только если будут «прокачаны» именно под скрытое наблюдение для «посягательства на конституционные права граждан». 

Также не попадают под квалификацию статьи 138.1 УК «шпионы», которые при помощи устройств обеспечивают безопасность: свою, личного имущества, членов семьи (в том числе детей) и животных. 

Кроме того, пленум рекомендует избавить от наказания покупателей интернет-магазинов, которые и сами не поняли, что приобрели. Но заблуждаться, как отмечается, должны «добросовестно». Например, когда гаджет рекламировали как бытовое устройство. 

Отделять шпионов от наблюдателей суд должен, полагаясь на мнение эксперта, отметили в ВС. 

Сейчас в статье 138.1 УК (незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации) с максимальной санкцией до четырёх лет лишения свободы вместо перечня запрещённого есть только термин ««специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации» (СТС). ФСБ предложила свою трактовку, но дела это не решило. 

 

Разобраться со «шпионской» техникой поручил президент Владимир Путин, которому во время пресс-конференции в 2017 году рассказали историю курганского фермера Евгения Васильева. Мужчина купил в интернет-магазине GPS-трекер для своего теленка и попал под следствие, поскольку в гаджете обнаружился встроенный микрофон с возможностью дистанционного включения. Уголовное преследование тогда прекратили, но за последние два года в России было возбуждено 765 дел по данной статье.

 

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
Компания Л1
25.12.2018 15:21

Компания Л1: ЖК «Маршал» получил заключение УГСН

21 декабря 2018 года Компания Л1 получила заключение Управления государственного строительного надзора по ЖК «Маршал» о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе энергетической эффективности и оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов.
ГК «КВС»
25.12.2018 14:03

Машиноместо за полцены

Только в декабре в ЖК «Кирилл и Дарья» при одновременной покупке 2-х машиномест, можно получить скидку 50% на второе (меньшее по цене) место.
ГК «КВС»
25.12.2018 13:31

Немецкий ламинат в квартирах от «КВС»

Хорошая новость для клиентов «КВС», приобретающих квартиры в строящихся жилых комплексах компании: ЖК «Ясно.Янино», ЖК «Новое Сертолово», ЖК «Крылья», ЖК «Кирилл и Дарья», Клубный дом G9, ЖК «Жили-Были», ЖК «Наутилус» - теперь для напольного покрытия будет использован ламинат европейского бренда Egger.
ГК "КВС"
25.12.2018 13:23

ЖК «Новое Сертолово» (корпуса 19-25) получил положительное заключение

Получено заключение о соответствии построенного объекта капитального строительства ЖК «Новое Сертолово» (корпуса 19-25) требованиям технических регламентов и проектной документации
ПАО «Группа ЛСР»
25.12.2018 12:31

«Группа ЛСР» сдала в эксплуатацию два дома в «Шуваловском»

«Группа ЛСР» получила разрешение на ввод сразу двух корпусов в жилом комплексе комфорт-класса «Шуваловский», который компания строит в Приморском районе Санкт-Петербурга.
«Лидер Групп»
25.12.2018 12:12

ГК «Лидер Групп» ввела в эксплуатацию жилой комплекс «Сириус В»

Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга выдала компании «Лидер Групп» разрешение на ввод в эксплуатацию жилого комплекса «Сириус В».
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
24.12.2018 15:00

Аэрофлоту присвоен рейтинг корпоративного управления на уровне 7++

Экспертная оценка вынесена Российским институтом директоров по результатам проведенного мониторинга и соответствует «Развитой практике корпоративного управления» по установленной шкале Национального рейтинга корпоративного управления (НРКУ).
«Лидер Групп»
24.12.2018 13:55

Квартира недели в ЖК «Колумб» от «Лидер Групп»

Еврооднушка или двухкомнатная студия?
Setl City
24.12.2018 13:43

В ЖК «GreenЛандия-1» открылись два новых муниципальных детских сада

В ЖК «GreenЛандия-1», построенном Setl City неподалеку от метро «Девяткино», состоялось торжественное открытие двух муниципальных детских садов.
pixabay.com
24.12.2018 13:00

«Деловые Линии» получили аккредитацию Международной ассоциации IATA

ГК «Деловые Линии» получила статус аккредитованного агента международной ассоциации воздушного транспорта IATA. Благодаря этому в группе компаний открылся ряд дополнительных возможностей – специальные тарифы на авиаперевозки, сотрудничество почти с 300 авиакомпаниями в 120 странах и доступ к передовым инициативам в области грузовых авиаперевозок.
АО «ЮИТ Санкт-Петербург»
24.12.2018 12:38

ЮИТ начал передачу квартир в третьей очереди жилого комплекса «Новоорловский»

Компания «ЮИТ Санкт-Петербург» приступила к передаче ключей от квартир в третьей очереди комплекса комфорт-класса «Новоорловский», введенной в эксплуатацию в конце ноября.
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
24.12.2018 11:49

ЖК «Образцовый квартал 5» аккредитовали сразу несколько банков

Следом за Банками Санкт-Петербург и Открытие, ВТБ и АК Барс аккредитовали малоэтажный жилой комплекс «Образцовый квартал 5».