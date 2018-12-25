В 2018-м в Петербурге и пригородах будет продано более 4,8 млн квадратов новостроек

По предварительным итогам 2018 года, на первичном рынке Петербурга и пригородной зоны Ленобласти за 12 месяцев будет продано более 4,8 млн кв. м. Это на 17% больше, чем в 2017-м, на 16% и на 27% больше, чем в 2016-м и в 2015-м, отмечают эксперты консалтингового центра «Петербургская Недвижимость».

Результаты 2018-го вплотную придвинулись к рекордной цифре по спросу – 5,1 млн кв. м строящегося жилья в год, которая была достигнута в ажиотажном 2014-м. «Итоги года текущего превзошли наши наиболее оптимистичные ожидания: в начале года звучали прогнозы по спросу на уровне 4,5 млн кв. м», – говорит Ольга Трошева, руководитель Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость».

Две трети сделок с недвижимостью на первичном рынке в 2018-м совершены на территории Петербурга. В настоящее время наиболее популярны проекты редевелопмента: каждая третья сделка заключается с квартирой в комплексах на месте бывших заводов и промзон. И общество все чаще обращает внимание на архитектурную составляющую проектов.

Низкие ипотечные ставки, неопределенность в законодательстве и ожидание роста цен, скачки курсов валют – все эти факторы в совокупности подтолкнули людей к покупке. По данным Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость», рост цен по итогам года в масс-маркете составит в Петербурге около 7%, в пригородах Ленобласти – 10,5%.