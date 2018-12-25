Строительство
ЖК «Новое Сертолово» (корпуса 19-25) получил положительное заключение
ГК "КВС"
Получено заключение о соответствии построенного объекта капитального строительства ЖК «Новое Сертолово» (корпуса 19-25) требованиям технических регламентов и проектной документации.
Получено заключение о соответствии построенного объекта капитального строительства ЖК «Новое Сертолово» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Сертоловское городское поселение, г. Сертолово, микрорайон Сертолово-2, ул. Мира, участок 11, этап 1, требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов.
Планируется, что в январе 2019 года будет получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.
ЖК «Новое Сертолово» (застройщик ООО "КВС-Сертолово", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/sertolovo/dokumenty/)