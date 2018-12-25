«Окончательная деколонизация». Порошенко назвал автокефалию избавлением от влияния России

Президент Украины признался, что создание новой церкви готовилось последние пять лет для выхода из сферы влияния соседней страны.

«Проект автокефалии и получения томоса возник не спонтанно. Он — часть выверенной стратегии на окончательную деколонизацию, на безоговорочный выход из сферы российского влияния», – написал 25 декабря Петр Порошенко в своем твиттере.

Проект автокефалії і здобуття Томосу виник не спонтанно. Він – частина вивіреної стратегії на остаточну деколонізацію, на беззастережний вихід зі сфери російського впливу. Ця стратегія неухильно втілюється в життя протягом п’яти років – від Революції Гідності та виборів 2014 року pic.twitter.com/cTzioTkpFb — Петро Порошенко (@poroshenko) 25 декабря 2018 г.

По его словам, создание новой церкви на Украине «неуклонно претворяется в жизнь в течение пяти лет».

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви в середине октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории Русской церкви, включая Украину и Белоруссию. Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Глава отдела внешних церковных связей МП митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеялись на то, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви. Однако 15 декабря Петр Порошенко объявил о создании Украинской поместной автокефальной церкви во главе с предстоятелем Епифанием (Думенко). Также президент подписал закон о переименовании Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), которая, в свою очередь, намерена защищать свое название в Конституционном суде. Томос об автокефалии для Украины будущему главе поместной православной церкви Вселенский патриарх Варфоломей вручит 6 января.