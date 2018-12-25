Дзюба — лучший футболист России. Он обошел даже Акинфеева с его «ногой бога»

Нападающий футбольного клуба «Зенит» и сборной России Артем Дзюба признан лучшим футболистом 2018 года в России по итогам опроса еженедельника «Футбол» среди журналистов. Форвард занял первое место с результатом 614 очков, на втором месте – голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев (245), на третьем – защитник армейцев Мариу Фернандес (215).

Напомним, на чемпионате мира 2018 года Дзюба стал вторым бомбардиром команды с тремя голами. В то же время Игорь Акинфеев отметился на турнире несколькими ключевыми спасениями. В частности, в матче 1/8 финала против Испании Акинфеев дважды отбил мяч в серии послематчевых пенальти, что позволило сборной России выйти в четвертьфинал. Сергей Шнуров уже назвал конечность российского вратаря «ногой бога».

Ранее футболистом года Дзюбу назвал Российский футбольный союз. Также он в этом году стал лучшим игроком сборной России в Лиге наций по версии болельщиков.

Футболист года в России — ежегодная награда лучшему футболисту сезона в России, который определяется путём опроса спортивных журналистов из городов, представленных командами премьер-лиги (высшей лиги). Проводится еженедельником «Футбол» с 1964 года (до 1992 года – награда «Футболист года в СССР»). Старейшая из ныне существующих аналогов. В разные годы обладателями премии становились игроки "Зенита" Андрей Аршавин, Константин Зырянов, Роман Широков, Мигель Данни, Халк.