18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

-3°C
/ Завтра: -1
$ 68.74р
78.43р
15:42 25.12.2018
Расширенный поиск

Происшествия
25.12.2018 14:34
Печать

Организатор убийства Старовойтовой сделал пробный шаг на пути в Петербург

Суд отказал в условно-досрочном освобождении приговоренному за самое громкое политическое убийство в России. Но 50-летний Юрий Колчин не отчаивается. План по возвращению разработан.

Организатор убийства Старовойтовой сделал пробный шаг на пути в Петербург

Юрий Колчин//Горсуд Санкт-Петербурга, 2003 год//Сергей Куликов/Интерпресс

За шестнадцать лет Юрий Колчин так и не встал на путь исправления, посчитали в УФСИН и дали отрицательную характеристику своему клиенту. Потерпевший Руслан Линьков тоже внес свою лепту. По его словам, Колчин до сих пор не попросил прощения и поэтому должен полностью отбыть срок.

Документ с характеристикой Юрия Колчина, осужденного за соучастие в убийстве депутата ГД Галины Старовойтовой, 2016 год
Документ с характеристикой Юрия Колчина, осужденного за соучастие в убийстве депутата ГД Галины Старовойтовой, 2016 год
Фото: Александр Коряков/Коммерсантъ

Ходатайство об УДО рассматривал 25 декабря Брасовский районный суд, расположенный в поселке Локоть Брянской области. Ему подсудна территория исправительной колонии № 4 строгого режима в поселке Каменка. В ней отбывает наказание 50-летний Юрий Колчин по прозвищу Юра Брянский, признанный организатором посягательства на жизнь государственного и общественного деятеля для прекращения ее государственной и иной политической деятельности (террористический акт).

Старовойтову убили 20 ноября 1998 года  в подъезде жилого дома на набережной канала Грибоедова. Ее помощник Руслан Линьков получил огнестрельное ранение головы и выжил. Колчина арестовали в октябре 2002 года и в июне 2005-го приговорили к двадцати годам. Право на УДО он получил в 2015-м, первый раз ему отказал Тосненский суд Ленобласти. Вторая попытка казалась перспективнее. Поселки Каменка и Локоть находятся недалеко от города Дятьково, в котором родились и выросли Колчин и большинство его подельников.

Известного политического деятеля, лидера «Демократической России» Галину Старовойтову расстреляли поздно вечером 20 ноября 1998 года в подъезде 91-го дома на набережной канала Грибоедова. Как установил суд, подготовка к ее ликвидации велась несколько месяцев. В слежке за Старовойтовой, организации и исполнении убийства участвовали десять человек, считает следствие ФСБ. В розыске находятся еще трое, в том числе предполагаемый соисполнитель Олег Федосов, приходящийся Юрию Колчину двоюродным братом. Двое других – Сергей Мусин и Евгений Богданов.

Основные показания по делу давал Алексей Воронин. Он освободился после оглашения приговора в 2005 году, эпизоды по участию в прослушке и незаконном обороте оружия суд прекратил по давности.
Нынешний петербургский бизнесмен Юрий Ионов был оправдан в посягательстве на государственного деятеля за непричастностью. Павел Стехновский и Вячеслав Лелявин, которых задерживали позже остальных и судили отдельно, тоже уже на свободе.
Исполнитель посягательства Виталий Акишин получил 23,5 года строгого режима и продолжает отбывать наказание наряду с Колчиным и Глущенко.

Колчин основательно готовится к свободе. Не курит, не пьет, в колониальном ПТУ получает рабочую специальность.

Свои взгляды на убийство Старовойтовой осужденный пересмотрел. Он признал вину и заявил, что раскаивается, – говорит адвокат Сафронов. Санкт-Петербургский горсуд назначил Колчину штраф 250 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда вдовцу депутата, деньги выплачены.

В Брасовском суде всего трое судей, включая председателя. Дело Колчина поручили Евгении Каминской. Судьей она назначена указом президента в ноябре 2014 года.

Кроме ходатайства об УДО, Каминская изучала еще несколько документов. Просьбы не держать человека в заключении прислали общественные организации ветеранов ВДВ и чеченской кампании. Колчин – бывший прапорщик ГРУ, в 2001 году указом президента награжден медалью Суворова.

Администрация колонии, наоборот, предоставила нелестный отзыв. Колчин характеризуется отрицательно, имеет 25 взысканий. «На путь исправления не встал», – резюмировала администрация.

Руслан Линьков тоже прислал свои возражения.

«Колчин не раскаялся, показания в отношении иных участников террористического акта, которые до настоящего времени находятся в розыске, не дал, что препятствует их розыску и осуществлению правосудия в полном объеме, причиненный преступлением вред до сих пор не загладил, прощения не попросил. Он нуждается в полном отбытии наказания», – написал Линьков.

Колчину отказали. Адвокат Сафронов такое решение прогнозировал.

«Сегодняшнее заседание воспринимаем как разведку боем, – сказал он «Фонтанке». – Мы послушали позицию суда, нам указали на недостатки. Через полгода можно обращаться с новым ходатайством».

Этапировать Юру Брянского из 4-й колонии не планируется, поэтому очередную просьбу об УДО рассмотрит тот же Брасовский суд.

По словам защитника, Колчин в колонии не чувствует себя одиноким. Родственники приезжают регулярно. Среди них есть бизнесмены.

В Петербурге и Ленобласти у Колчина тоже остались прочные социальные связи. Здесь живут его дети и близкие.

«Родственники пообещали поддержать Юрия в случае условно-досрочного освобождения, помочь с трудоустройством и жильем, – уточняет защитник. – Он планирует перебираться в Петербург».

В Северной столице Колчин с 90-х руководил охранным предприятием «Благоверный князь Александр Невский», был хорошо знаком с лидерами ЛДПР, в том числе депутатом Госдумы Михаилом Глущенко. Как установил суд, именно Глущенко поручил Колчину организовать убийство Старовойтовой, а приказ сверху будто бы отдавал авторитетный предприниматель Владимир Барсуков. Глущенко пошел на сделку со следствием и получил за убийство Старовойтовой 13 лет. Барсукову обвинение пока не предъявлено.

Александр Ермаков, «Фонтанка.ру»

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
Компания Л1
25.12.2018 15:21

Компания Л1: ЖК «Маршал» получил заключение УГСН

21 декабря 2018 года Компания Л1 получила заключение Управления государственного строительного надзора по ЖК «Маршал» о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе энергетической эффективности и оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов.
ГК «КВС»
25.12.2018 14:03

Машиноместо за полцены

Только в декабре в ЖК «Кирилл и Дарья» при одновременной покупке 2-х машиномест, можно получить скидку 50% на второе (меньшее по цене) место.
ГК «КВС»
25.12.2018 13:31

Немецкий ламинат в квартирах от «КВС»

Хорошая новость для клиентов «КВС», приобретающих квартиры в строящихся жилых комплексах компании: ЖК «Ясно.Янино», ЖК «Новое Сертолово», ЖК «Крылья», ЖК «Кирилл и Дарья», Клубный дом G9, ЖК «Жили-Были», ЖК «Наутилус» - теперь для напольного покрытия будет использован ламинат европейского бренда Egger.
ГК "КВС"
25.12.2018 13:23

ЖК «Новое Сертолово» (корпуса 19-25) получил положительное заключение

Получено заключение о соответствии построенного объекта капитального строительства ЖК «Новое Сертолово» (корпуса 19-25) требованиям технических регламентов и проектной документации
ПАО «Группа ЛСР»
25.12.2018 12:31

«Группа ЛСР» сдала в эксплуатацию два дома в «Шуваловском»

«Группа ЛСР» получила разрешение на ввод сразу двух корпусов в жилом комплексе комфорт-класса «Шуваловский», который компания строит в Приморском районе Санкт-Петербурга.
«Лидер Групп»
25.12.2018 12:12

ГК «Лидер Групп» ввела в эксплуатацию жилой комплекс «Сириус В»

Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга выдала компании «Лидер Групп» разрешение на ввод в эксплуатацию жилого комплекса «Сириус В».
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
24.12.2018 15:00

Аэрофлоту присвоен рейтинг корпоративного управления на уровне 7++

Экспертная оценка вынесена Российским институтом директоров по результатам проведенного мониторинга и соответствует «Развитой практике корпоративного управления» по установленной шкале Национального рейтинга корпоративного управления (НРКУ).
«Лидер Групп»
24.12.2018 13:55

Квартира недели в ЖК «Колумб» от «Лидер Групп»

Еврооднушка или двухкомнатная студия?
Setl City
24.12.2018 13:43

В ЖК «GreenЛандия-1» открылись два новых муниципальных детских сада

В ЖК «GreenЛандия-1», построенном Setl City неподалеку от метро «Девяткино», состоялось торжественное открытие двух муниципальных детских садов.
pixabay.com
24.12.2018 13:00

«Деловые Линии» получили аккредитацию Международной ассоциации IATA

ГК «Деловые Линии» получила статус аккредитованного агента международной ассоциации воздушного транспорта IATA. Благодаря этому в группе компаний открылся ряд дополнительных возможностей – специальные тарифы на авиаперевозки, сотрудничество почти с 300 авиакомпаниями в 120 странах и доступ к передовым инициативам в области грузовых авиаперевозок.
АО «ЮИТ Санкт-Петербург»
24.12.2018 12:38

ЮИТ начал передачу квартир в третьей очереди жилого комплекса «Новоорловский»

Компания «ЮИТ Санкт-Петербург» приступила к передаче ключей от квартир в третьей очереди комплекса комфорт-класса «Новоорловский», введенной в эксплуатацию в конце ноября.
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
24.12.2018 11:49

ЖК «Образцовый квартал 5» аккредитовали сразу несколько банков

Следом за Банками Санкт-Петербург и Открытие, ВТБ и АК Барс аккредитовали малоэтажный жилой комплекс «Образцовый квартал 5».