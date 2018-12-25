Организатор убийства Старовойтовой сделал пробный шаг на пути в Петербург

Суд отказал в условно-досрочном освобождении приговоренному за самое громкое политическое убийство в России. Но 50-летний Юрий Колчин не отчаивается. План по возвращению разработан.

Юрий Колчин//Горсуд Санкт-Петербурга, 2003 год//Сергей Куликов/Интерпресс

За шестнадцать лет Юрий Колчин так и не встал на путь исправления, посчитали в УФСИН и дали отрицательную характеристику своему клиенту. Потерпевший Руслан Линьков тоже внес свою лепту. По его словам, Колчин до сих пор не попросил прощения и поэтому должен полностью отбыть срок.

Документ с характеристикой Юрия Колчина, осужденного за соучастие в убийстве депутата ГД Галины Старовойтовой, 2016 год Фото: Александр Коряков/Коммерсантъ

Ходатайство об УДО рассматривал 25 декабря Брасовский районный суд, расположенный в поселке Локоть Брянской области. Ему подсудна территория исправительной колонии № 4 строгого режима в поселке Каменка. В ней отбывает наказание 50-летний Юрий Колчин по прозвищу Юра Брянский, признанный организатором посягательства на жизнь государственного и общественного деятеля для прекращения ее государственной и иной политической деятельности (террористический акт).

Старовойтову убили 20 ноября 1998 года в подъезде жилого дома на набережной канала Грибоедова. Ее помощник Руслан Линьков получил огнестрельное ранение головы и выжил. Колчина арестовали в октябре 2002 года и в июне 2005-го приговорили к двадцати годам. Право на УДО он получил в 2015-м, первый раз ему отказал Тосненский суд Ленобласти. Вторая попытка казалась перспективнее. Поселки Каменка и Локоть находятся недалеко от города Дятьково, в котором родились и выросли Колчин и большинство его подельников.

Известного политического деятеля, лидера «Демократической России» Галину Старовойтову расстреляли поздно вечером 20 ноября 1998 года в подъезде 91-го дома на набережной канала Грибоедова. Как установил суд, подготовка к ее ликвидации велась несколько месяцев. В слежке за Старовойтовой, организации и исполнении убийства участвовали десять человек, считает следствие ФСБ. В розыске находятся еще трое, в том числе предполагаемый соисполнитель Олег Федосов, приходящийся Юрию Колчину двоюродным братом. Двое других – Сергей Мусин и Евгений Богданов.



Основные показания по делу давал Алексей Воронин. Он освободился после оглашения приговора в 2005 году, эпизоды по участию в прослушке и незаконном обороте оружия суд прекратил по давности.

Нынешний петербургский бизнесмен Юрий Ионов был оправдан в посягательстве на государственного деятеля за непричастностью. Павел Стехновский и Вячеслав Лелявин, которых задерживали позже остальных и судили отдельно, тоже уже на свободе.

Исполнитель посягательства Виталий Акишин получил 23,5 года строгого режима и продолжает отбывать наказание наряду с Колчиным и Глущенко.

Колчин основательно готовится к свободе. Не курит, не пьет, в колониальном ПТУ получает рабочую специальность.

Свои взгляды на убийство Старовойтовой осужденный пересмотрел. Он признал вину и заявил, что раскаивается, – говорит адвокат Сафронов. Санкт-Петербургский горсуд назначил Колчину штраф 250 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда вдовцу депутата, деньги выплачены.

В Брасовском суде всего трое судей, включая председателя. Дело Колчина поручили Евгении Каминской. Судьей она назначена указом президента в ноябре 2014 года.

Кроме ходатайства об УДО, Каминская изучала еще несколько документов. Просьбы не держать человека в заключении прислали общественные организации ветеранов ВДВ и чеченской кампании. Колчин – бывший прапорщик ГРУ, в 2001 году указом президента награжден медалью Суворова.

Администрация колонии, наоборот, предоставила нелестный отзыв. Колчин характеризуется отрицательно, имеет 25 взысканий. «На путь исправления не встал», – резюмировала администрация.

Руслан Линьков тоже прислал свои возражения.

«Колчин не раскаялся, показания в отношении иных участников террористического акта, которые до настоящего времени находятся в розыске, не дал, что препятствует их розыску и осуществлению правосудия в полном объеме, причиненный преступлением вред до сих пор не загладил, прощения не попросил. Он нуждается в полном отбытии наказания», – написал Линьков.

Колчину отказали. Адвокат Сафронов такое решение прогнозировал.

«Сегодняшнее заседание воспринимаем как разведку боем, – сказал он «Фонтанке». – Мы послушали позицию суда, нам указали на недостатки. Через полгода можно обращаться с новым ходатайством».

Этапировать Юру Брянского из 4-й колонии не планируется, поэтому очередную просьбу об УДО рассмотрит тот же Брасовский суд.

По словам защитника, Колчин в колонии не чувствует себя одиноким. Родственники приезжают регулярно. Среди них есть бизнесмены.

В Петербурге и Ленобласти у Колчина тоже остались прочные социальные связи. Здесь живут его дети и близкие.

«Родственники пообещали поддержать Юрия в случае условно-досрочного освобождения, помочь с трудоустройством и жильем, – уточняет защитник. – Он планирует перебираться в Петербург».

В Северной столице Колчин с 90-х руководил охранным предприятием «Благоверный князь Александр Невский», был хорошо знаком с лидерами ЛДПР, в том числе депутатом Госдумы Михаилом Глущенко. Как установил суд, именно Глущенко поручил Колчину организовать убийство Старовойтовой, а приказ сверху будто бы отдавал авторитетный предприниматель Владимир Барсуков. Глущенко пошел на сделку со следствием и получил за убийство Старовойтовой 13 лет. Барсукову обвинение пока не предъявлено.

Александр Ермаков, «Фонтанка.ру»