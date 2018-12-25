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Общество
25.12.2018 12:44
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УПЦ будет защищать свое название в Конституционном суде. Принятый Радой закон назвали попыткой устранить конкурента

Украинская православная церковь Московского патриархата намерена обратиться в Конституционный суд в связи с законом, обязывающим ее изменить название. В УПЦ открытым текстом заявили, что цель дискриминационного документа — устранить главного конкурента новой раскольнической «независимой церкви», созданной в стране. 

Позицию канонической церкви обозначил глава юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов 25 декабря. Он подчеркнул, что пока Украинская православная церковь носит данное ей в 1990 году название и остается единственным законным православным религиозным объединением страны, так как УПЦ КП (структура так называемого «Киевского патриархата») и УАПЦ (непризнанная «Украинская автокефальная церковь») уже прекратили свое существование, а новой «Православной церкви Украины» нет ни юридически, ни канонически. У нее отсутствует устав. 

«УПЦ является большим конкурентом для вновь образованного религиозного объединения, – убежден священник Александр Бахов. – К примеру, после объединения УПЦ КП и УАПЦ общее количество приходов составляет около 7000 тыс., из которых реальных, а не на бумаге 4000 тыс., а приходов УПЦ — более 12 000 тыс.». 

«Думаю, это делается для того, чтобы ослабить позиции УПЦ и заставить ее духовенство и верных переходить в «Православную церковь Украины». Как мы видим, религиозный плюрализм, который активно проповедуется чиновниками из Минкультуры, под угрозой. Фактически этим законом создаются все предпосылки для религиозной розни в стране», – добавил он.

В УПЦ убеждены, что подписанный Петром Порошенко закон не соответствует Конституции Украины и является вмешательством во внутренние дела религиозной группы. 

«Кроме этого, считаю, что в государственных органах будут сложности с применением этого закона на практике, а также проблемы с обоснованием оснований принадлежности этого закона именно к Украинской православной церкви. Так как наличие канонических и духовных связей не является достаточным обоснованием для применения этого закона именно к Украинской православной церкви», – отметил глава юридического отдела, напомнив, что в принятом законе нет конкретного упоминания об УПЦ: речь идет о церквях, руководимых из-за рубежа.

УПЦ намерена обращаться в Конституционный суд, как только закон вступит в силу.

Справка:

15 декабря 2018 года по окончании объединительного собора в Киеве Порошенко объявил о создании Украинской поместной православной автокефальной церкви. Ее предстоятелем - митрополитом Киевским и всея Украины - избран Епифаний Думенко. Ему 6 января 2019 года на Фанаре после сослужения божественной литургии Вселенский патриарх Варфоломей передаст томос об автокефалии.

Русская православная церковь решение Фанара не признает и называет этот процесс глубоким расколом. РПЦ призывает христианские церкви мира не признавать новую религиозную структуру.

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