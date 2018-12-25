«Группа ЛСР» сдала в эксплуатацию два дома в «Шуваловском»

ПАО «Группа ЛСР»

«Группа ЛСР» получила разрешение на ввод сразу двух корпусов в жилом комплексе комфорт-класса «Шуваловский», который компания строит в Приморском районе Санкт-Петербурга.

Общая площадь введенного в жилья, включая нежилые помещения и места общего пользования, составила чуть более 39 тыс. кв. м, жилая – 20,6 тыс. кв. м. Разрешение на ввод получено для корпусов №№ 19 и 20, включающих в общей сложности 412 квартир и паркинг на 264 машиноместа. Ключи будущим жителям планируется выдать до 30 июня 2019 года. Все квартиры в сданных корпусах проданы.

На сегодня 14 корпусов из 24 запланированных в проекте уже построены. Это один из самых масштабных комплексов, который «Группа ЛСР» реализует в Санкт-Петербурге. Его общая площадь составляет около 640 000 кв. м. Завершить весь проект компания планирует в 2020 году. Концепция «Шуваловского», в котором запроектирована 8 731 квартира, не предполагает студий. Зато, например, здесь есть прекрасные двухкомнатные квартиры с просторной кухней и двумя санузлами. Дополнительные места для гардеробной и прачечной делают жилое пространство еще практичнее и комфортнее. Отдельного внимания заслуживают просторные четырех- и пятикомнатные квартиры евроформата с живописными видами на Шуваловский карьер, к примеру, в доме №23, продажи в котором стартовали в ноябре этого года.

«Шуваловский» отличает хорошая транспортная доступность: неподалеку станции метро «Комендантский проспект» и «Пионерская», развита сеть наземного транспорта, а автомобилисты оценят быстрый выезд на КАД и ЗСД. Окрестности комплекса знамениты масштабными зелеными зонами: Новоорловским и Северо-Приморским лесопарками, Удельным парком, Юнтоловским заказником, парком 300-летия Санкт-Петербурга. Вблизи комплекса ряд сетевых супермаркетов, строительные магазины, крупные ТРК, школы, детские сады, поликлиники и другие объекты торговой и социальной инфраструктуры.

Справка о компании ПАО «Группа ЛСР»

Жилой комплекс "Шуваловский" – застройщик ООО «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад», проектная декларация на сайте http://www.lsr.ru/spb/zhilye-kompleksy/shuvalovskiy/documents/