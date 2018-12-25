«Чего тут прятаться и скрывать?» Беглов указал Резнику на роль европейских стран во Второй мировой войне

Военный парад в День снятия блокады нужен. К такому выводу пришёл врио губернатора Петербурга Александр Беглов в ходе дискуссии с депутатом петербургского Законодательного собрания Максимом Резником на заседании правительства 25 декабря.

Поводом послужило высказывание на заседании правительства председателя по культурно-воспитательной работе Совета ветеранов Исая Кузинца: «Почему мы говорим о фашистской блокаде Ленинграда? 12 стран стояло здесь, под Ленинградом! И когда мы говорим, что Европа против нас, то Ленинград уже показал нам пример». Он также добавил, что в дискуссии о проведении военного парада на Дворцовой площади 27 января победила точка зрения, что это необходимо.

Комментировать его слова взялся депутат Максим Резник: «Считаю должным сказать, что не согласен с позицией, что какая-то точка зрения победила. Эта дата памятная. Но есть две философии. Одна – чтобы такое никогда не повторилось. У некоторых другая – можем повторить». Резник добавил, что не стоит переписывать историю и добавлять политическую конъюнктуру. «Наш город осаждала фашистская армия», – подчеркнул депутат.

В ответ на его выступление врио губернатора Александр Беглов заметил, что Резник ошибается, и в Европе в то время чинили холокост и людей кидали в тюрьмы: «Чего тут прятаться и скрывать? Это есть история. Европейские страны принимали участие в войне. Не только фашистская Германия».

Максим Резник заметил, что иногда лучше молчать, чем говорить, но Беглов попросил его не перебивать: «Парад будет. Ветераны поддержали. Вы человек продвинутый, и депутатов я прошу помощи в его проведении, вместо того, чтобы переводить территории мясокомбината в зоны жилой застройки».

Вероятно, речь идёт об участках на Московском шоссе в районе завода «Самсон». Поправкой депутата Александра Рассудова часть земель была переведена в жилую зону. До этого компания «Лидер Групп», пост совета директоров в которой до работы в парламенте занимал Рассудов, купила там 1,4 га.