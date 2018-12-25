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25.12.2018 12:22
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«На путь исправления не встал». Организатору убийства Старовойтовой снова отказали в УДО

Организатор убийства депутата Госдумы Галины Старовойтовой останется в колонии строгого режима. Юрий Колчин попросил об условно-досрочном освобождении, но 16 лет ему не хватило для раскаяния.

Как сообщили «Фонтанке» в Брасовском районном суде Брянской области, ходатайство адвоката Колчина рассмотрено 25 декабря. Осужденному дали слово по видео-конференц-связи, установленной с исправительной колонией № 4 УФСИН Брянской области в поселке Каменка.

«Суд вынес постановление об отказе в удовлетворении ходатайства», – уточнили в Брасовском суде.

Администрация колонии предоставила отрицательную характеристику на 50-летнего Колчина. У него 25 взысканий. «На путь исправления не встал», – считают в УФСИН.

Потерпевший Руслан Линьков прислал Брасовскому суду свои возражения. По его мнению, Колчин должен отбыть все двадцать лет, назначенные приговором.

«Он не раскаялся, показания в отношении других участников, которые находятся в розыске, не дал, причиненный вред не загладил до сих пор, прощения не попросил», – объяснил свою позицию Линьков.

Это была вторая попытка Колчина освободиться досрочно. В 2016 году ходатайство отклонил Тосненский суд Ленобласти.

В общей сложности по делу Старовойтовой Колчин отсидел 16 лет. Его арестовали в октябре 2002 года и осудили в июне 2005-го. Бывший прапорщик ГРУ, награжденный указом президента медалью Суворова, признан виновным в организации и осуществлении путем убийства посягательства на жизнь депутата Государственной думы Галины Старовойтовой с целью прекращения ее государственной и иной политической деятельности (террористический акт), напоминает 25 декабря объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

«Колчин привлек к подготовке и осуществлению тех, кто был связан с ним родственными, земляческими и иными близкими отношениями, распределил между ними роли, руководил их действиями, к нему стекалась вся информация по результатам подготовительных мероприятий, он давал указания и отменял их; организовал приобретение оружия, координировал действия соучастников в день совершения убийства, организовал сокрытие следов преступления», – цитирует пресс-служба приговор Санкт-Петербургского городского суда.

Галина Старовойтова была убита 20 ноября 1998 года в подъезде жилого дома на набережной канала Грибоедова. Ее помощник Руслан Линьков получил огнестрельное ранение головы и выжил. По мнению следствия, в организации и исполнении преступления участвовали 10 человек. Трое находятся в розыске.

Соорганизатором посягательства признан бывший депутат Госдумы Михаил Глущенко. Он признал вину, заключив сделку со следствием, и получил 13 лет колонии. Частью сделки с ФСБ являлись показания Глущенко на авторитетного предпринимателя Владимира Барсукова как заказчика. Барсуков отрицает причастность к убийству Старовойтовой, обвинение ему не предъявлено.

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