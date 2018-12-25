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Строительство
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25.12.2018 12:12
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ГК «Лидер Групп» ввела в эксплуатацию жилой комплекс «Сириус В»

ГК «Лидер Групп» ввела в эксплуатацию жилой комплекс «Сириус В»

«Лидер Групп»

Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга выдала компании «Лидер Групп» разрешение на ввод в эксплуатацию жилого комплекса «Сириус В».

«Сириус B» стал уже шестым жилым комплексом ГК «Лидер Групп» введенным в эксплуатацию в 2018 году.

Первыми новосёлов приняли ЖК «Капитан Немо» и ЖК «Медалист», затем к ним присоединились ЖК «Три кита 1» и ЖК «Девятый вал 2», в середине декабря был введен ЖК «Босфор», а теперь настало время и ЖК «Сириус В».

Совокупная площадь шести жилых комплексов составляет порядка 370 тысяч квадратных метров, что закрепляет за ГК «Лидер Групп» статус одной из ведущих строительных компаний не только Санкт-Петербурга, но и всей России.

«Сириус B» – это вторая очередь жилого комплекса «Сириус», расположенного в Санкт-Петербурге, на Среднерогатской улице, в шаговой доступности от станции метро «Звездная».

16-этажный, кирпично-монолитный дом построен с использованием технологии навесного вентилируемого фасада, что обеспечивает комфортный микроклимат помещений, дополнительную тепло- и шумоизоляцию.

Изящная архитектура комплекса продолжается в отделке его внутреннего пространства. Высококачественные материалы, яркие цвета, глянцевые настенные панели и стильные элементы декора создают неповторимый интерьер мест общего пользования. Каждая парадная выполнена по индивидуальному дизайн-проекту.

ЖК «Сириус B» оснащен современными системами жизнеобеспечения. К услугам жильцов здесь – охраняемый двор, система круглосуточного видеонаблюдения, служба консьержей, знаменитые высоким качеством лифты «Otis» и подземный паркинг.

Внутри закрытой территории комплекса обустроен собственный детский городок. На первых этажах разместятся: магазины, аптека, салоны красоты и другие полезные объекты. Прямо по соседству распахнут свои двери новые детский сад и школа.

Узнать больше об этом и других жилых комплексах компании можно в офисах продаж или по телефонам: +7 (812) 336-0-336 или 8-800-333-00-78.

Вся информация также представлена на сайте компании lidgroup.ru
Официальная группа «Вконтакте» vk.com/lider_official
Instagram lidgroup_spb

Справка о  компании «Лидер Групп» 

ЖК «Сириус А» – застройщик ООО «Лидер-88», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/siriusa/

ЖК «Сириус В» – застройщик ООО «Лидер-88», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/siriusb/

ЖК «Босфор» – застройщик жилищно-строительный кооператив «Трилогия», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/bosfor/

ЖК «Капитан Немо» – застройщик ООО «Морская Строительная Компания», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/kapitannemo/

ЖК «Медалист» – застройщик ООО «Рубеж», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/medalist/

ЖК «Девятый вал 2» – застройщик жилищно-строительный кооператив «Времена года», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/devyatyyval2/

ЖК «Три кита 1» – застройщик ООО «Аквамарин», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/trikita1/

 

 

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