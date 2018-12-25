СМИ: У фанатов ЦСКА прошли обыски после драки с болельщиками «Ромы»

Матч группового этапа Лиги чемпионов привлек внимание полиции событиями, которые происходили вне футбольного поля, – десятки фанатов российской и итальянской команд подрались в Москве.

Сотрудники полиции при поддержке ОМОН провели обыски у болельщиков московского футбольного клуба, задержав лидера одной из фанатских группировок ЦСКА Илью Златогорова. Об этом 25 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники.

Правоохранительные органы изъяли у болельщиков мобильные телефоны, а также фото- и видеоматериалы, которые относятся к играм против клуба «Рома». Сейчас проверяется причастность москвичей к дракам с итальянскими фанатами.

Источник агентства сообщил также, что Златогорову, руководящему группировкой White Horse, скоро предъявят обвинение по статье 213 УК РФ («Хулиганство»).

Напомним, что московская команда провела две игры против итальянцев на групповом этапе. Первая встреча состоялась 23 октября в Риме, и точные удары Эдина Джеко и Дженгиза Ундера не оставили шанса ЦСКА, пропустившему три гола. В ответной встрече 7 ноября (уже в России) армейцы смогли забить усилиями Арнора Сигурдссона, однако все равно проиграли 2-1. В итоге «Рома» заняла второе место в группе G, а ЦСКА – последнее. Помимо событий на футбольном поле, встречи грандов итальянского и российского футбола запомнились дракой фанатов на Воронцовом поле в Москве, в которой принимали участие десятки человек. В результате произошедшего пострадал болельщик итальянской команды. По этому факту было возбуждено уголовное дело по 213-й статье УК РФ («Хулиганство»). Дрались болельщики ЦСКА и «Ромы» и в Риме — несколько раз.