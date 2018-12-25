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Общество
25.12.2018 12:02
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Мэр Клинцов возместит затраты на поездку детей чиновников в Турцию, чтобы прекратить «травлю» школьников в СМИ

Полностью компенсировать затраты на поездку детей чиновников в Турцию по приглашению благотворительного фонда пообещал мэр города Клинцы Олег Шкуратов. С заявлением глава города выступил на совещании у губернатора Брянской области 24 декабря.

Как сообщается на сайте регионального правительства, Шкуратов отметил, что принимал участие в данной поездке за собственные деньги и готов возместить бюджет, затраченный на отдых, чтобы прекратить «травлю детей в СМИ».

Напомним, весной 2018 года 50 детей из Клинцов отправились на отдых в турецкий город Демре. Поездку оплатил благотворительный фонд имени Андрея Карлова, убитого в 2016 году посла России в Турции. Позже выяснилось, что в состав делегации  вошли дети чиновников местной администрации, в том числе дочь Шкуратова. Сам руководитель Клинцов ничего особенного в таком отборе детей не увидел. В отличие от прокуратуры, которая по итогам проверки вынесла Шкуратову представление. Замглавы города Людмила Лубская, которая отвечала за отбор детей для поездки, уволилась.

По данным СМИ, генеральным директором фонда имени Андрея Карлова является Вадим Солоцинский. А соучредителем значится его брат Владимир Дмитриевич Солоцинский, полный тезка отца второй жены пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова – Екатерины.

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