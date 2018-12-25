Дороги в Финляндии превратились в каток, граница с Россией опасно заснежена

Лёгкий минус и снег обеспечили гололёд на дорогах практически по всей Финляндии.

Lumisadealue liikkuu joulupäivänä itään, seassa on myös jäätävää tihkua ja rannikolla osaksi vettä/räntää ❄️Joulutontut malttia tänään liikenteeseen 🚗🎅Tapaninpäivä on paluuliikenteen kannalta turvallisempi. Tarkista varoitukset täältä 👉🏼 https://t.co/DjlHmRoODP #lumi #ajokeli pic.twitter.com/N8ks2Z4d8Q — Ilmatieteen laitos (@meteorologit) December 25, 2018

По данным Метеорологического института страны, в Рождество, 25 декабря, идёт потепление, и столбик термометра на юге стремится к нулю.

На побережье ледяная морось, дождь или мокрый снег. В течение дня снегопад будет двигаться с запада на восток. На границе с Россией уже сейчас дороги заснежены, осадки в приграничных регионах ожидаются и 26 декабря, в остальной Финляндии погода улучшится, а в Хельсинки даже выглянет солнце.

В приграничной Лаппеенранте, по предварительным прогнозам, снег будет идти 29 и 30 декабря при отрицательной температуре, близкой к нулю. В последний день года метеорологи предсказывают резкое похолодание до -11 и ясную погоду. При этом 1 января снова потеплеет до нуля градусов.