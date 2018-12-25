Рождество Христово признано государственным праздником в Ираке

Члены кабинета министров Ирака проголосовали за включение Рождества в список государственных праздничных дней.

"Иракское правительство объявляет о том, что рождество будет официальным праздничным днем на всей территории Ирака", – говорится в сообщении, опубликованном в твиттере правительства.

"Мы поздравляем с Рождеством наших христианских жителей, всех иракцев и тех, кто празднует сейчас Рождество по всему миру", – добавлено в нём.

The @IraqiGovt announces Christmas Day to be an official holiday across Iraq. Happy Christmas to our Christian citizens, all Iraqis and to all who are celebrating around the world. — Government of Iraq – الحكومة العراقية (@IraqiGovt) 24 декабря 2018 г.

Американский телеканал CNN напоминает, что в 2003 году в Ираке проживали около 1,4 млн христиан, однако с тех пор их число сильно уменьшилось и сейчас составляет примерно 300 тыс. человек.