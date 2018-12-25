Рождество Христово признано государственным праздником в Ираке
Члены кабинета министров Ирака проголосовали за включение Рождества в список государственных праздничных дней.
"Иракское правительство объявляет о том, что рождество будет официальным праздничным днем на всей территории Ирака", – говорится в сообщении, опубликованном в твиттере правительства.
"Мы поздравляем с Рождеством наших христианских жителей, всех иракцев и тех, кто празднует сейчас Рождество по всему миру", – добавлено в нём.
The @IraqiGovt announces Christmas Day to be an official holiday across Iraq. Happy Christmas to our Christian citizens, all Iraqis and to all who are celebrating around the world.— Government of Iraq – الحكومة العراقية (@IraqiGovt) 24 декабря 2018 г.
Американский телеканал CNN напоминает, что в 2003 году в Ираке проживали около 1,4 млн христиан, однако с тех пор их число сильно уменьшилось и сейчас составляет примерно 300 тыс. человек.