Рождество Христово признано государственным праздником в Ираке

Члены кабинета министров Ирака проголосовали за включение Рождества в список государственных праздничных дней.

"Иракское правительство объявляет о том, что рождество будет официальным праздничным днем на всей территории Ирака", – говорится в сообщении, опубликованном в твиттере правительства.

"Мы поздравляем с Рождеством наших христианских жителей, всех иракцев и тех, кто празднует сейчас Рождество по всему миру", – добавлено в нём.

The @IraqiGovt announces Christmas Day to be an official holiday across Iraq. Happy Christmas to our Christian citizens, all Iraqis and to all who are celebrating around the world.