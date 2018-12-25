Лучший российский биатлонист Антон Шипулин завершил карьеру. Виноваты проблемы со здоровьем и подозрения в допинге

Олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин заявил о завершении спортивной карьеры. На пресс-конференции в немецком Гельзенкирхене во вторник, 25 декабря, он рассказал, что на его решение повлияли подозрения в применении допинга, обыски австрийской полиции и проблемы со здоровьем.

«Я пока полгода дома восстанавливался, ждал момент, когда мне захочется бегать, вернуться на лыжи. Но такой момент резко не наступил. Мы общались с тренером Крючковым и поняли, что нет желания как три-четыре года назад, когда мы выходили на занятие с горящими глазами, понимали, что тренировка даст результат, считали каждую секунду, аналитику. Мне это было интересно. Сейчас я понимаю, что мне это уже не так интересно. И каждую секунду я думаю не о спорте, а доме, семье. Спорт сейчас стал очень грязным. Если раньше была чистота спорта, ты верил в людей, ты знал, что спорт и политика – это разные вещи, ты можешь показывать свою силу на турнирах, то сейчас двойные стандарты. Ты не можешь бороться с ветряными мельницами и доказывать всему миру, что ты чист», – цитирует Шипулина Sports.ru.

В последний раз на лыжне Шипулина можно будет увидеть на «Рождественской гонке» 29 декабря в Гельзенкирхене.

Шипулин самый титулованный российский биатлонист современности. На его счету золото Олимпиады-2014 года и бронза Олимпиады-2010. Кроме того, Антон шестикратный призер чемпионатов мира. По общему количеству подиумов Шипулин занимает девятое место в истории. Он 44 раза попадал в призовую тройку, из них 11 раз был первым, 14 – вторым, 19 – третьим. Четыре года подряд (с сезона-2014/15) Шипулин финишировал в топ-3 общего зачета Кубка мира. Такое не удавалось никому в истории СССР/России.