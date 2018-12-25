Новогодние перекрытия в центре Петербурга начнутся с утра 27 декабря. Невский перекроют ближе к празднику

Новогодние мероприятия Санкт-Петербургской общественной организации социально значимых проектов «Альтернатива» изменят схему движения в центре Петербурга уже за несколько дней до праздника. Первые перекрытия ожидаются в районе Дворцовой.

Как сообщает 25 декабря пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга, с 8:00 27 декабря 2018 года до 23:00 3 января 2019 года закроют проезд от Певческого моста до Дворцовой площади вдоль домов 4 и 6-8 по Дворцовой.

В 20:00 31 декабря перекроют уже Невский проспект на участке от Садовой улицы до Дворцового проезда, а также сам Дворцовый проезд. Закрытие продлится до 5:00 1 января.

А с 2:00 до 5:00 1 января также будут перекрыты Дворцовый мост, Адмиралтейская набережная и Дворцовая набережная на участке от Дворцового моста до Троицкого.