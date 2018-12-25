Синоптики рассказали о погоде в Петербурге на Новый год. Обещают без дождя

Тёплый атмосферный фронт идёт на Петербург со стороны Атлантики, и именно он повлияет на погоду в новогоднюю ночь. Морозов можно не ждать, но и мокнуть под бой курантов не придётся.

Как рассказали «Фонтанке» в центре «Фобос» 25 декабря, фронт сейчас находится западнее Скандинавии и доберётся до Петербурга в конце недели. Он может поменять характеристики, но точно принесёт с собой тёплые воздушные массы. Температура в последние дни декабря будет колебаться около нуля.

«Будет она отрицательной или положительной — прояснится через несколько дней. Но речь идёт о десятых долях градуса. По нашим оценкам, 31 декабря всё же будет минус: около нуля и на два-три градуса ниже», – говорят в «Фобосе».

Фронт лишит петербуржцев зимних морозов, уверены синоптики, однако дождь называют маловероятным.