Новейший корвет «Громкий» вошел в состав Тихоокеанского флота
Корвет «Громкий» вошел в состав Тихоокеанского флота. Сегодня на корабле состоялся торжественный ритуал подъема Военно-морского флага Российской Федерации, сообщает 25 декабря пресс-служба МО РФ.
После подписания акта о приеме корвета от промышленности и торжественной церемонии поднятия флага, корабль приказом главнокомандующего ВМФ зачислен в состав ВМФ России и включен в боевой состав Тихоокеанского флота.
"Громкий" является вторым корветом проекта 20380, построенным специально для ТОФ в рамках программы перевооружения.
Напомним, накануне глава Минобороны РФ генерал армии Сергей Шойгу назвал российскую армию самой современной в мире.
Справка:
31 августа корвет «Громкий» для прохождения заключительного этапа испытаний был доставлен во Владивосток с Амурского судостроительного завода на сдаточную базу предприятия в транспортном плавучем доке «Зея».
Корабли этого проекта были разработаны петербургским Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз" и предназначены для действий в ближней морской зоне, ведения борьбы с вражескими надводными кораблями и подводными лодками, артиллерийской поддержки морского десанта.
При строительстве кораблей данного проекта используется технология "стелс". В проект внедрен 21 патент и выдано 14 свидетельств о регистрации программ для ЭВМ. Были использованы новейшие решения по уменьшению физических полей корабля. В частности, удалось значительно снизить радиолокационную заметность корабля за счет применения в качестве материала надстройки трудногорючих стеклопластиков со свойствами радиопоглощения, а также за счёт архитектурной компоновки корпуса и надстройки.
Длина корвета – 104,5 метра, ширина – 13 метров, полное водоизмещение – 2,2 тыс. тонн, скорость полного хода – до 27 узлов.