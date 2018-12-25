Новейший корвет «Громкий» вошел в состав Тихоокеанского флота

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31 августа корвет «Громкий» для прохождения заключительного этапа испытаний был доставлен во Владивосток с Амурского судостроительного завода на сдаточную базу предприятия в транспортном плавучем доке «Зея».

Корабли этого проекта были разработаны петербургским Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз" и предназначены для действий в ближней морской зоне, ведения борьбы с вражескими надводными кораблями и подводными лодками, артиллерийской поддержки морского десанта.

При строительстве кораблей данного проекта используется технология "стелс". В проект внедрен 21 патент и выдано 14 свидетельств о регистрации программ для ЭВМ. Были использованы новейшие решения по уменьшению физических полей корабля. В частности, удалось значительно снизить радиолокационную заметность корабля за счет применения в качестве материала надстройки трудногорючих стеклопластиков со свойствами радиопоглощения, а также за счёт архитектурной компоновки корпуса и надстройки.

Длина корвета – 104,5 метра, ширина – 13 метров, полное водоизмещение – 2,2 тыс. тонн, скорость полного хода – до 27 узлов.