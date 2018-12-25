Матч СКА с латышскими хоккеистами могут перенести в Ригу из-за концерта в честь освобождения Ленинграда от блокады

Матч хоккейного клуба СКА с «Динамо Рига» 26 января могут перенести из России в Латвию. Об этом стало известно в ходе заседания правительства Петербурга 25 декабря.

Как объяснил врио губернатора Александр Беглов, изначально концерт для блокадников планировали провести в БКЗ «Октябрьский», однако потом решили сделать мероприятие более масштабным. Для этого хоккейный матч в Ледовом дворце могут перенести, а вместо него организовать праздничное мероприятие. Беглов также отметил, что на концерт необходимо пригласить молодежь.

В ходе заседания правительства также анонсировали проведение 27 января военного парада из 2 тысяч военных, а вечером – праздничного артиллерийского салюта.