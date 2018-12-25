Силуанов рассказал о задержках в долларовых расчётах. Виноваты санкции

Из-за действующих экономических санкций США до трети международных расчётов России в долларах происходит с задержкой, срок которой иногда достигает месяца. Об этом 25 декабря сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов.

«Даже азиатские наши партнеры по бизнесу нередко задерживают платежи в долларах, поскольку запрашивают информацию у OFAC (Управление по контролю за иностранными активами минфина США)», – цитирует Силуанова РБК.

Зарубежные партнёры не всегда вникают в тонкости санкционной политики и предпочитают перестраховаться. Особенно, по словам министра, усердствуют азиатские компании, которые настолько затягивают проверку, что проще получить расчёт в долларах от американских компаний.

Объём задержек в целом Силуанов оценивает как «около трети», отмечая, что больше всего проблем связано с оборонными заказами. Стабильность платежей госкомпании обеспечивают переходом на евро, юань и рубль. При этом отмечается, что никаких директив по сокращению сделок в долларах бизнес от правительства не получал.

«Очевидно, что компании корректируют свою расчетную политику, все больше и больше расчетов происходит в евро, в юанях, в рублях», – говорит министр, добавляя, что в условиях санкционных ограничений Россия заинтересована в увеличении прямых расчётов в национальной валюте. Так, в рублях или в национальной валюте стран-покупателей заключены контракты на поставку зенитных ракетных систем С-400.

Сменить доллар на евро в качестве платёжного средства при торговле энергоресурсами ранее предложил и глава Минэкономразвития Максим Орешкин. Такой переход он назвал логичным, отметив, что ни в России, ни в Европе доллар не является официальной валютой.

Сам Силуанов ещё в августе назвал американский доллар рискованным инструментом. При этом разговоры о «дедолларизации» в различных сферах российской финансовой системы обострились накануне очередного расширения американских санкций.