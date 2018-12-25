Власти района под Хабаровском, где «снесло» сопку, по-прежнему настаивают на версии метеорита

Мнения ученых относительно происшествия в Хабаровском крае, где срезана часть сопки и перекрыта река, не убедили главу местной администрации. Чиновник по-прежнему убежден, что на подведомственной ему территории упал метеорит, не предсказанный синоптиками и не замеченный сейсмологами.

«Сейчас общество, гадая над случившимся, раскололось на три лагеря: романтики, оптимисты и пессимисты. Метеорологи говорят, что не может быть, чтобы это был метеорит. Другие что-то еще выдумывают. Но ведь сами посудите: падение хоть одного метеорита нам метеорологи предсказали? Вокруг того места, где образовался завал, — сплошная тайга, кто мог увидеть падающий объект? Слухи расползаются, но самое интересное впереди»,— заявил 25 декабря руководитель администрации Верхнебуреинского района Алексей Маслов, слова которого приводит «Коммерсантъ».

Он считает, что космическое тело могло упасть на дно реки и накрыться обрушенной скальной породой. По информации Маслова, Бурея в том месте протекает по каньону, ее глубина достигает 25 м. В версию оползня чиновник не верит: ведь на значительном пространстве от места происшествия исчезли деревья.

24 декабря Научно-исследовательский центр космической гидрометеорологии «Планета» сообщил, что зафиксировал тепловую аномалию в районе завала. Температура подскочила утром 12 декабря. Кроме того, зафиксированы «значительные ландшафтные изменения», произошедшие в период с 9 по 12 декабря у реки Буреи выше водохранилища. На одной из сопок больше нет макушки и растительности.

Специалист Института динамики геосфер Ольга Попова указывает на отсутствие явных признаков падения метеорита. Не было ни сейсмического сигнала об ударе о землю крупного небесного тела, ни инфразвука. Глава Хабаровского краевого отделения Русского географического общества Алексей Махинов высказывается в пользу версии об оползне, случившемся по сейсмической причине. При этом ведущий научный сотрудник Школы естественных наук Дальневосточного федерального университета Евгений Зубко говорит о том, что падение метеорита могло остаться незамеченным, поскольку это происходило днем, а сам объект мог двигаться почти вертикально с высокой скоростью.

Видео из Приамурья появилось в Сети вчера. На кадрах видно, как нечто буквально сточило километровую сопку и засыпало замёрзшую реку Бурею. Также неведомая сила уничтожила деревья на противоположном от горы берегу.