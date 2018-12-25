Трамп назвал «маргиналом» мальчика семи лет за веру в Санта-Клауса

Президент США Дональд Трамп поведал ребенку, что в его возрасте уже пора перестать верить в зимнего волшебника. Разговор состоялся во время традиционной рождественской акции «NORAD отслеживает Санту», когда Белый дом принимает звонки от детей.

«Ты еще веришь в Санта-Клауса? – спросил Дональд Трамп у одного из звонивших, а затем, дождавшись ответа, добавил: – Потому что в семь это уже маргинально, ты же понимаешь?» Видео необычного общения лидера США с детьми 25 декабря выложило в Сеть издание The Daily Beast.

Donald Trump, answering phone call from 7-year-old on Christmas Eve: "Are you still a believer in Santa? Because at seven it's marginal, right?" pic.twitter.com/VHexvFSbQ1 — The Daily Beast (@thedailybeast) 25 декабря 2018 г.

В канун Рождества президент и первая леди принимали телефонные звонки, сидя под новогодними елками в Парадной столовой Белого дома. Меланья Трамп с большим пониманием отнеслась к своей задаче, подробно отвечая, где находится Санта. Позже в твиттере она отметила, что акция «NORAD отслеживает Санту» стала ее любимой новогодней традицией.

Традиция, когда дети звонят в Белый дом, чтобы узнать, где находится Санта-Клаус, появилась в 1955 году. В 50-х американский торговый центр указал на рекламном плакате якобы настоящий телефон Санта-Клауса, который оказался номером Континентального командования воздушно-космической обороны (NORAD). Военные, получившие множество звонков, не растерялись и рассказали детям о перемещении по миру сказочного волшебника. После этого акцию «NORAD отслеживает Санту» стали проводить каждый год, привлекая к участию не только военных, но и знаменитостей. За перемещениями Санта-Клауса можно также следить на специальном сайте.