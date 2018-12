Трамп назвал «маргиналом» мальчика семи лет за веру в Санта-Клауса

Президент США Дональд Трамп поведал ребенку, что в его возрасте уже пора перестать верить в зимнего волшебника. Разговор состоялся во время традиционной рождественской акции «NORAD отслеживает Санту», когда Белый дом принимает звонки от детей.

«Ты еще веришь в Санта-Клауса? – спросил Дональд Трамп у одного из звонивших, а затем, дождавшись ответа, добавил: – Потому что в семь это уже маргинально, ты же понимаешь?» Видео необычного общения лидера США с детьми 25 декабря выложило в Сеть издание The Daily Beast.

Donald Trump, answering phone call from 7-year-old on Christmas Eve: "Are you still a believer in Santa? Because at seven it's marginal, right?" pic.twitter.com/VHexvFSbQ1