Новый дизайн меблировки от «Петербургской Недвижимости»: обновленный стиль и яркие цвета

Приобрести комплект мебели и техники — удобное решение для тех, кто переезжает в квартиру в новом доме. «Петербургская Недвижимость» обновила дизайн мебели в рамках предложения «Квартира с мебелью и техникой», расширила выбор цветовых решений, а заодно добавила множество функциональных элементов.

фото предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"

Новый стиль

Красота интерьера складывается из множества мелочей: интересных деталей, приятных глазу цветов. Так, обновленная меблировка позволяет клиентам «Петербургской Недвижимости» оформить квартиру с помощью ярких акцентов: на выбор предоставляются винные, красные, оранжевые и желтые, а также белые – для любителей минимализма.

Новый дизайн также предполагает большее количество зеркал, которые визуально расширяют комнаты.

Больше места для хранения вещей

фото предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"

Обилие свободного пространства делает квартиру красивой и уютной. Чтобы вам было куда сложить все, чем вы пользуетесь каждый день, мы предусмотрели больше мест для хранения. Например, функциональные навесные шкафчики, полки у кровати, подвесные тумбы под телевизором и напольные тумбы для обуви. Все решения для прихожей также позволяют рационально использовать пространство: среди них, к примеру, удобная панель с крючками для одежды.

Дополнительные предметы

фото предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"

Новый вариант меблировки предполагает больше предметов, которые сделают вашу квартиру комфортнее. В комплект для кухни добавлены удобные стулья, для спальни и детской – матрас и каркас кровати с изголовьем. В комнате для ребенка также будет напольный стеллаж, расположенный на комфортном для него уровне, и рабочий стол.

При желании клиенты «Петербургской Недвижимости» могут дополнительно приобрести прямой или угловой диван.

Стоимость

Цена полного комплекта меблировки для студии – от 200 тысяч рублей, для однокомнатной квартиры – от 240 тысяч рублей, а для двухкомнатной – от 340 тысяч рублей. Готовая меблировка – это возможность переехать быстро. Все работы по доставке и установке мебели включены в стоимость.

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