Под Петербургом за работой застали дизельных бутлегеров. Топливо выкачивали с помощью 800-метрового шланга и вывозили ночью на самосвале

Предприятие по незаконной добыче дизеля посетили полицейские во Всеволожском районе Ленобласти. Производство уместилось в незаметную металлическую бытовку, по ночам к ней регулярно прибывал самосвал.

Как стало известно «Фонтанке» 25 декабря, накануне около восьми утра на Приютинской улице во Всеволожске полиция застала троих мужчин за незаконным выкачиванием дизеля. Предприятие уместилось в металлической бытовке. Топливо вызволяли на поверхность с помощью врезки в магистральный нефтепровод «Ярославль – Приморск-2» . К трубе провели 800-метровый шланг, через него дизель поступал в специальную ёмкость. Вывозили похищенное ночью на самосвале.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Добытчики задержаны. Среди них братья 34 и 37 лет и старший 50-летний коллега.

Ранее сообщалось о том, что в августе прошлого года логово дизельных бутлегеров нашли в садоводстве «Приютино» на шестом километре Дороги жизни. В заброшенном доме находились емкости с 7 тоннами дизельного топлива.