На развязке КАД с ЗСД и Дачным закроют следующие три съезда. Но ненадолго

На кольцевой автодороге Петербурга в ночь на среду, 26 декабря, закроют еще три съезда на развязке с Западным скоростным диаметром и Дачным проспектом. Ограничения продлятся семь часов.

Как сообщает 25 декабря пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 23:00 25 декабря до 6:00 26 декабря полностью перекроют движение по съездам с Предпортовой улицы на Дачный проспект, ЗСД и внутреннее кольцо КАД. Там продолжат менять дорожные знаки индивидуального проектирования на П-образных металлических опорах над дорогой.

Работы начались еще на прошлой неделе: в ночь на субботу, 22 декабря, были перекрыты два съезда, затем в ночь на вторник, 25 декабря, – еще четыре. Выполняет их ООО СПК «Зелёный город».