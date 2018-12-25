Автоконцерн Hyundai построит завод двигателей и RnD-центр в Петербурге за 27 млрд рублей

Корейский автоконцерн Hyundai заключил специальный инвестиционный контракт с правительством Петербурга и Минпромторгом. Подписание состоялось 25 декабря в Смольном.

Соглашение позволит компании получать преференции по налогам и государственные субсидии в обмен на выполнение инвестиционных обязательств.

Согласно документу, Hyundai построит в Петербурге завод двигателей, трансмиссий, а также RnD-центр (опытно-конструкторский) за 27 млрд рублей. Собственные инвестиции ООО «Хендэ Мануфактуринг рус» составят 16,6 млрд рублей и будут направлены на центр разработок и модернизацию производства. Ещё около 13 млрд рублей вложат другие компании, входящие в корейский концерн.

При этом компания продолжит получать компенсации пошлин на ввоз комплектующих на тех же условиях, что предполагало соглашение о промышленной сборке, истекшее в декабре 2018 года.