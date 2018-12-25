Телецентр «Останкино» в суде требует у Первого канала вернуть долги. Общая задолженность перевалила за миллиард рублей

Телевизионный технический центр «Останкино» требует у Первого канала возместить долги на сумму 74 и 89,5 миллиона рублей. Соответствующие иски зарегистрированы 24 декабря Арбитражным судом Москвы.

Кроме того, в картотеке суда за октябрь — ноябрь зарегистрированы 11 исков от телецентра на общую сумму в 63 миллиона рублей к главному подрядчику Первого канала — группе «Красный квадрат» Аркадия Ротенберга. В декабре суд удовлетворил иск на 39,9 миллиона рублей.

Как уточняет 25 декабря «Коммерсантъ», Первый канал задолжал за услуги телепроизводства, передачу сигнала, аренду помещений и оборудования. Два иска поданы по долгам за июль, «чтобы обозначить ситуацию», а общая задолженность канала и его подрядчиков перед «Останкино» превышает один миллиард рублей, утверждает собеседник издания.

«Первый канал — наш важнейший, если хотите, любимый клиент. Тем не менее задолженность канала и его субподрядчиков достигла критического значения, что ставит под угрозу работу телецентра, отвечающего за эфир и производство не только Первого, но и более ста телекомпаний», — сообщил «Коммерсанту» представитель телецентра Денис Назаров.

По данным «Коммерсанта», Первый канал испытывает финансовые трудности с 2014 года. Аналитики PwC подсчитали, что для стабилизации финансового состояния каналу требуется господдержка по 6,5 миллиарда рублей в 2018–2021 годах и по 5 миллиардов рублей в 2022–2025 годах. Согласно «СПАРК-Интерфакс», в 2017 году Первый канал получил около восьми миллиардов рублей субсидий, а в 2018-м — 3,5 миллиарда рублей.