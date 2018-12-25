На Варшавской возвращают тепло в 71 дом

Дефект на трубопроводе в Московском районе Петербурга ликвидировали утром 25 декабря.

Как сообщили в «Теплосети Петербурга», сварочные работы у 29-го дома по Варшавской улице завершили к 5:00. Сейчас идёт процесс запитки системы, тепло возвращается в 71 дом.

Течь на 700-миллиметровой трубе обнаружили накануне утром. Жилые дома перевели на резервные схемы теплоснабжения, из-за особенностей конструкций инженерных сетей в некоторых зданиях батареи могли остыть.