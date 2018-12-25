Трансплантацию костного мозга будут делать по единому тарифу

Правительство может установить единый тариф на трансплантацию костного мозга для всех клиник, где такие операции проводятся за счет бюджетных средств. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Совета при правительстве России по вопросам попечительства в социальной сфере.

«Что касается оплаты оказываемой медицинской помощи и полноты тарифа [на выполнение трансплантации костного мозга], то при скрупулезном анализе выяснилось, что различные учреждения, находящиеся в ведении различных федеральных органов власти, используют разные подходы к оплате. Сейчас Минздрав структурно анализирует тариф, который складывается в различных учреждениях по этому виду оказанию медицинской помощи с тем, чтобы то, что делается за счет государственных средств, неважно в чьем ведении находится учреждение, делалось с одинаковой оплатой. Это важно, мы должны это отработать», – цитирует вице-премьера ТАСС.

Каждый год в России в трансплантации костного мозга нуждаются около десяти тысяч пациентов, но делается всего около тысячи операций. Это связано с тем, что не хватает трансплантационных коек и врачей-специалистов. Самым большим камнем преткновения для пациентов является поиск доноров – это крайне дорогое предприятие, которое не оплачивается государством.

На заседании присутствовал член Совета Лев Амбиндер, президент «Русфонда». В своем выступлении он сказал, что «Русфонд» готов создать до 2024 года самое большое национальное добровольческое объединение (до 200 тыс. потенциальных доноров костного мозга), вложив до 800 млн рублей. Лев Амбиндер передал Татьяне Голиковой обращение, посвященное обсуждению в Министерстве здравоохранения РФ проблем развития Национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевощикова. В обращении, как сообщили в «Русфонде», содержатся предложения о некоммерческом существовании Национального регистра с участием государства и о необходимости создания межведомственной комиссии для оперативного решения проблем.

Вице-премьер заверила, что в январе разговор о некоммерческом пути развития добровольческого движения потенциальных доноров костного мозга будет продолжен.

Помимо трансплантации костного мозга, на заседании обсуждались и другие вопросы, которым Совет планирует уделить особое внимание в 2019 году: паллиативная медицинская помощь, реформа психоневрологических интернатов, создание системы долговременного ухода за пожилыми, помощь детям-сиротам и т. д.