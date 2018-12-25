В Петербурге дедушка заставил взрывотехников водить хороводы у ёлок

Массовая проверка площадок с новогодними ёлками прошла в Петербурге и Ленобласти. Организатором «акции» выступил пенсионер. Веселье длилось недолго и испортило праздник самому пожилому мужчине.

Как стало известно «Фонтанке» 25 декабря, накануне около шести вечера в службу «02» позвонил неизвестный и сообщил: «Через 30 минут будет взрыв на площадке, где стоит елка». Полицейские установили, что автор послания находится у 56-го дома по Пискарёвскому проспекту. Прибывшие по данному адресу сотрудники задержали 72-летнего пенсионера. Телефон для звонка он позаимствовал у хозяйки квартиры, где снимает комнату.

Взрывотехники осмотрели 129 площадок с новогодними ёлками в Санкт-Петербурге и Ленобласти, ничего опасного не нашли.