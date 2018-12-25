«При любых обстоятельствах». Россия гарантировала Европе поставки газа независимо от договора с Киевом

Россия готова обеспечить поставку газа по долгосрочным контрактам в Европу даже в том случае, если к концу 2019 года Москва и Киев не договорятся по транзиту российского газа. Об этом заявил министр энергетики Александр Новак, пишет 25 декабря «Коммерсантъ».

«При любых обстоятельствах мы гарантируем поставку российского газа по подписанным «Газпромом» долгосрочным контрактам. В этом смысле европейские потребители будут обеспечены необходимыми объемами», — сказал министр.

Он отметил, что конструктивному диалогу с украинскими властями мешают разбирательства «Газпрома» и «Нафтогаза» по поставкам и транзиту российского газа. «Поскольку в результате решений Стокгольмского арбитража был нарушен баланс интересов по двум контрактам, которые были подписаны «Газпромом» и «Нафтогазом» в 2009 году, в суде решается вопрос о расторжении этих контрактов», — подчеркнул Новак.

По его словам, «Газпром» готов в качестве одной из опций рассматривать подписание мирового соглашения, которое бы удовлетворило обе компании.

Договоренности Москвы и Киева о транзите газа через Украину истекают в 2019 году. В августе на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель президент России Владимир Путин сказал, что транзит через Украину будет сохранен.