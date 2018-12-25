Опытная пользовательница Сети связалась с петербургской школьницей. Мама девочки увидела в сообщениях разврат

Интернет-знакомство научило взрослой жизни школьницу в Кировском районе Петербурга. Сексуальные уроки ей преподала опытная пользовательница.

Как стало известно «Фонтанке» 25 декабря, накануне с заявлением в полицию обратилась 36-летняя петербурженка. Она рассказала о недетской переписке своей 15-летней дочери с 37-летней дамой. По словам горожанки, онлайн-общение развратило школьницу.

С предполагаемой интернет-совратительницей побеседовали. Ей избрана мера пресечения в виде обязательства о явке. Возбуждено уголовное дело по статье 135 УК РФ («Развратные действия»).

Напомним, в октябре после общения со школьницей в социальной сети в камеру попала 25-летняя продавщица из Северной столицы.