В Петербурге девочка угорела возле печи, а в области школьнику опалило лицо у газовой плиты

Плита и печка стали причиной госпитализации двух детей в Петербурге и Ленобласти. Одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Как стало известно «Фонтанке», поздним вечером 24 декабря в детскую городскую больницу №5 в тяжелом состоянии доставили девочку семи лет. Она отравилась угарным газом в собственном частном доме, расположенном в поселке Старо-Паново на окраине Северной столицы. Источником токсичной утечки стала печь.

В тот же день в Гатчинскую ЦРБ привезли 15-летнего юношу из садоводчества «Пламя». Врачи диагностировали у девятиклассника ожоги ушей и ссадину на лице. Как объяснил сам школьник, дома загорелась газовая плита. Жизни мальчика ничего не угрожает.