Глава ФК «Открытие» рассказал об уголовном деле против бывшего руководства банка

В отношении бывшего менеджмента «ФК Открытие» и ряда неустановленных лиц возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил председатель правления «ФК Открытие» Михаил Задорнов, пишет 25 декабря газета «Ведомости». Кто именно стал подозреваемым, и а также статью уголовного кодекса Задорнов не уточнил.

Он рассказал, что дело возбудили весной 2018 года. Обращение в прокуратуру было инициировано временной администрацией кредитного учреждения. «В результате Следственный комитет весной 2018 года возбудил уголовное дело — оно касалось менеджмента «ФК Открытие» и неустановленного круга лиц. Сейчас идет следствие», — сообщил Задорнов.

Речь идет о сделках по приобретению банком облигаций «О1 груп финанс», SPV-компании О1 Group Бориса Минца, которые прошли незадолго до того, как «ФК открытие» был передан на санацию в Фонд консолидации банковского сектора Центробанка. Данными деньгами О1 Group и связанные с ней компании досрочно погасили кредитные обязательства перед «ФК Открытие», и на балансе банка вместо обеспечения по кредитам (активы на сумму более 30 млрд руб.) оказались облигации «О1 груп финанс».

Позднее банк обратился в суд с требованием признать недействительными эти сделки. В сентябре Арбитражный суд Москвы аннулировал сделки и восстановил задолженность структур Минца перед банком на 34 млрд руб.

«Два суда, две инстанции мы уже выиграли — по замене кредитов с залогами 34 млрд руб. на балансе «ФК Открытие» на бумаги структур O1 Group. Такая же операция на 22 млрд руб. была проведена на балансе «Рост банка», — рассказал Задорнов.

Представители Центробанка, «Открытие холдинга» (в который до санации входил «ФК Открытие») и O1 Group не ответили на запросы, уточняют «Ведомости». Так же поступили представители Следственного комитета и Генпрокуратуры.