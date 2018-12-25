18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

-3°C
/ Завтра: -2
$ 68.41р
77.89р
11:48 25.12.2018
Расширенный поиск

Дороги
25.12.2018 08:18
Печать

На нескольких федеральных дорогах России собираются увеличить скоростной режим. Из Петербурга в Москву добираться будет быстрее

Разрешенная скорость на некоторых федеральных трассах в России может быть повышена с 90 до 110 км/ч. О таких планах рассказали в Росавтодоре.

Как 25 декабря пишет РБК со ссылкой на «Известия», изменения коснутся Псковской области: это участки 419–616-м км трассы М-9 «Балтия», 178–542-м км Р-23, 105–141-м км Р-56, 4–59-м км А-212. Помимо этого, скоростной режим планируется изменить и в Пермском крае: речь идет об участке 33–47-м км трассы Р-242 (Пермь–Екатеринбург).

Сейчас новый скоростной режим проходит согласование с территориальными органами ГИБДД. После определения участков будут внесены изменения в проект организации дорожного движения, после чего заменят дорожные знаки, уточняет издание.

Со ссылкой на данные Росавтодора, издание пишет, что сейчас в России скоростной режим в 110 км/ч действует на 20 участках шести федеральных трасс-М-5 «Урал», Р-217 «Кавказ», А-370 «Уссури», М-8 «Холмогоры», М-9 «Балтия», А-350 Чита — Забайкальск на границе с Китаем. В планах ведомства поднять скоростной режим и на других участках трасс ​М-8, Р-217, М-5, А-370. Также в Росавтодоре рассматривают возможность увеличить скоростной режим на участках дорог Р-22 «Каспий», А-289 Краснодар–Керчь, Р-404 Тюмень–Ханты-Мансийск.

Увеличение скоростного режима готовится и платных трассах М-4 «Дон» и М-11 «Москва — Санкт-Петербург», добавляет издание со ссылкой на госкомпанию «Автодор», которая управляет платными дорогами. В частности, на двух новых участках этих трасс возможно повышение лимита скорости до 130 км/ч. Пока же разгоняться до 130 км/ч разрешено на четырех участках М-4 и одном — М-11.

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
24.12.2018 15:00

Аэрофлоту присвоен рейтинг корпоративного управления на уровне 7++

Экспертная оценка вынесена Российским институтом директоров по результатам проведенного мониторинга и соответствует «Развитой практике корпоративного управления» по установленной шкале Национального рейтинга корпоративного управления (НРКУ).
«Лидер Групп»
24.12.2018 13:55

Квартира недели в ЖК «Колумб» от «Лидер Групп»

Еврооднушка или двухкомнатная студия?
Setl City
24.12.2018 13:43

В ЖК «GreenЛандия-1» открылись два новых муниципальных детских сада

В ЖК «GreenЛандия-1», построенном Setl City неподалеку от метро «Девяткино», состоялось торжественное открытие двух муниципальных детских садов.
pixabay.com
24.12.2018 13:00

«Деловые Линии» получили аккредитацию Международной ассоциации IATA

ГК «Деловые Линии» получила статус аккредитованного агента международной ассоциации воздушного транспорта IATA. Благодаря этому в группе компаний открылся ряд дополнительных возможностей – специальные тарифы на авиаперевозки, сотрудничество почти с 300 авиакомпаниями в 120 странах и доступ к передовым инициативам в области грузовых авиаперевозок.
АО «ЮИТ Санкт-Петербург»
24.12.2018 12:38

ЮИТ начал передачу квартир в третьей очереди жилого комплекса «Новоорловский»

Компания «ЮИТ Санкт-Петербург» приступила к передаче ключей от квартир в третьей очереди комплекса комфорт-класса «Новоорловский», введенной в эксплуатацию в конце ноября.
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
24.12.2018 11:49

ЖК «Образцовый квартал 5» аккредитовали сразу несколько банков

Следом за Банками Санкт-Петербург и Открытие, ВТБ и АК Барс аккредитовали малоэтажный жилой комплекс «Образцовый квартал 5».
Главстрой Санкт-Петербург»
24.12.2018 11:20

«Главстрой» объявляет о результатах за 11 месяцев 2018 года

По итогам 11 месяцев 2018 года «Главстрой» увеличил продажи на 40%. С января по ноябрь этого года компания заключила договоры на общую сумму 23,5 млрд рублей, за такой же период прошлого года – на сумму 16,8 млрд рублей.
«Лидер Групп»
24.12.2018 10:57

ЖК «Сириус В» от «Лидер Групп» получил заключение о соответствии

Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга выдала компании «Лидер Групп» заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации жилого комплекса «Сириус В».
Компания «Ангстрем»
21.12.2018 19:00

Мебельный салон «Ангстрем» уникального формата открылся в ТЦ «Балканский»

Первый в России мебельный салон «Ангстрем» в новом дизайнерском решении приглашает в гости жителей Санкт-Петербурга. Концепция «Живите по-своему!» нашла отражение в визуальном оформлении салона и его фирменном стиле.
Группа компаний «ЦДС»
21.12.2018 18:50

Все на Каток!

Городской Каток у ТЮЗа 22 -23 декабря всем в честь открытия дарит заточку коньков и 1 час мастер-класса бесплатно (со своими коньками)*.
https://pixabay.com
21.12.2018 18:40

«Победа» предложила Деду Морозу и Снегурочке лететь бесплатно

Низкобюджетная авиакомпания «Победа», входящая в Группу «Аэрофлот», проводит традиционную полюбившуюся клиентам новогоднюю акцию
ЖК «Новое Горелово»/ООО «Лиговский Канал»
21.12.2018 17:26

ЖК «Новое Горелово» первым перешел на эскроу-счета со Сбербанком

Компания ООО «Лиговский канал», входящая в состав строительной корпорации «ЛенРусСтрой», совместно со Сбербанком подписали договор о проектном финансировании с использованием эскроу-счетов