На нескольких федеральных дорогах России собираются увеличить скоростной режим. Из Петербурга в Москву добираться будет быстрее

Разрешенная скорость на некоторых федеральных трассах в России может быть повышена с 90 до 110 км/ч. О таких планах рассказали в Росавтодоре.

Как 25 декабря пишет РБК со ссылкой на «Известия», изменения коснутся Псковской области: это участки 419–616-м км трассы М-9 «Балтия», 178–542-м км Р-23, 105–141-м км Р-56, 4–59-м км А-212. Помимо этого, скоростной режим планируется изменить и в Пермском крае: речь идет об участке 33–47-м км трассы Р-242 (Пермь–Екатеринбург).

Сейчас новый скоростной режим проходит согласование с территориальными органами ГИБДД. После определения участков будут внесены изменения в проект организации дорожного движения, после чего заменят дорожные знаки, уточняет издание.

Со ссылкой на данные Росавтодора, издание пишет, что сейчас в России скоростной режим в 110 км/ч действует на 20 участках шести федеральных трасс-М-5 «Урал», Р-217 «Кавказ», А-370 «Уссури», М-8 «Холмогоры», М-9 «Балтия», А-350 Чита — Забайкальск на границе с Китаем. В планах ведомства поднять скоростной режим и на других участках трасс ​М-8, Р-217, М-5, А-370. Также в Росавтодоре рассматривают возможность увеличить скоростной режим на участках дорог Р-22 «Каспий», А-289 Краснодар–Керчь, Р-404 Тюмень–Ханты-Мансийск.

Увеличение скоростного режима готовится и платных трассах М-4 «Дон» и М-11 «Москва — Санкт-Петербург», добавляет издание со ссылкой на госкомпанию «Автодор», которая управляет платными дорогами. В частности, на двух новых участках этих трасс возможно повышение лимита скорости до 130 км/ч. Пока же разгоняться до 130 км/ч разрешено на четырех участках М-4 и одном — М-11.