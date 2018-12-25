Метеорит в Приамурье не нашли. Ученые зафиксировали тепловую аномалию в русле реки Бурея

Тепловую аномалию в районе завала русла реки Буреи близ Бурейской ГЭС в Хабаровском крае зафиксировали сотрудники ФГБУ «Научно-исследовательского центра космической гидрометеорологии «Планета». Об этом 25 декабря сообщается на сайте центра.

По данным специалистов, аномалия возникла 12 декабря в 09:50 по местному времени (02:50 мск). Анализ спутниковых данных показал «значительные ландшафтные изменения», произошедшие в период с 9 по 12 декабря у реки Бурея выше водохранилища. Так, на снимке от 12 декабря отсутствует макушка одной из сопок и изменился земляной покров, на котором нет растительного покрова. «На полностью замерзшем русле реки наблюдается вода. По-видимому, лед деформирован под действием горных пород», — указывается на сайте.

По данным РБК, информацию передали в Росгидромет, МЧС России, администрацию полпреда президента в ДФО, правительство Хабаровского края, РусГидро и Амурское водное бассейновое управление.

Накануне стало известно о сходе грунта на русло Буреи в Верхнебуреинском районе. Глава района Алексей Маслов сообщал, что причиной схода грунта стало падение метеорита, однако это версия не подтвердилась. Специалист по связям с общественностью Бурейской ГЭС Ярослав Коршунов в беседе с РБК сообщил, что эксперты не зафиксировали крупных толчков или взрывов, свидетельствующих о падении метеорита в данном районе.

На место происшествия 24 декабря выдвинулась межведомственная группа, которая осмотрела место схода грунта, сообщается на сайте краевого главка МЧС. В группу входили представители администрации поселка Чекунда Верхнебуреинского района, работники Бурейской ГЭС и спасатели. 25 декабря специалисты и ученые на вертолете Хабаровского авиационно-спасательного отряда МЧС вылетели в район обрушения сопки.

По данным МЧС, угрозы подтопления населенных пунктов нет, в Минэнерго отмечали, что Бурейская ГЭС продолжит работу в штатном режиме. Для восстановления притока воды в водохранилище специалисты расчистят завал на реке Бурее.