«Схватить ребенка и убежать». Как Милана Тюльпанова снова стала матерью сына Александра Кержакова

Александр Кержаков исполнил решение суда и временно вернул ребенка пока еще своей жене Милане Тюльпановой. Она воспользовалась группой поддержки, Тюльпанова-старшая нейтрализовала водителя.

Как стало известно «Фонтанке», изъятие ребенка из дома Кержакова обошлось без переговорного процесса. Экс-футболист пригласил приехавших Милану, ее мать Наталью Тюльпанову, пристава и председателя комитета по социальным вопросам Всеволожского района Ирину Гончарову в холл особняка и вынес ребенка на руках. На диване остался лежать зимний комбинезон, так как Милана понесла полураздетого сына на улицу.

«Судебный пристав-исполнитель дал указание взыскателю (Милане Тюльпановой. – Прим. ред.) схватить ребенка и убежать», – объяснила в своих объяснениях материнский порыв адвокат Кержакова.

Бывший футболист «Зенита» сопротивлялся устно, прося хотя бы одеть сына, но не был услышан.

Еще одно препятствие на пути к обретенному материнству, в виде водителя Кержакова, нейтрализовала мать Миланы. Наталья Тюльпанова, судя по словам очевидцев, «вела себя вызывающе, распускала руки и хватала водителя».

Закон грудью защищала также чиновница. Председатель комитета по соцвопросам Ирина Гончарова упрекнула Кержакова в том, что он заранее не надел зимнюю одежду на ребенка, а Милану малыш воспринял адекватно, «пошел к маме на ручки».

Петроградский суд определил место жительства ребенка с Тюльпановой на время бракоразводного процесса.