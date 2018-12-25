Происшествия
На “Скандинавии” встретились две белых “Ауди”. Водители погибли
Авария на встречной полосе трассы «Скандинавия» унесла жизни двух человек. Погибли водители белых «Ауди».
Как сообщает пресс-служба УГИБДД Петербурга и области, около одиннадцати вечера 24 декабря на 85-м километре «Скандинавии» водитель автомобиля «Ауди А4» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Ауди А7».
«В результате ДТП оба водителя скончались на месте», – констатирует УГИБДД.
По горячим следам личности мужчин установить не удалось.