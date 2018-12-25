Суд в США предписал Пхеньяну выплатить 500 млн долларов семье погибшего после тюрьмы студента

Федеральный суд столичного округа Колумбия в США предписал правительству КНДР выплатить 500 млн долларов семье студента Отто Вомбиера, скончавшегося после освобождения из тюрьмы в КНДР, сообщает в понедельник издание Axios.

Семья Вомбиера подала иск в суд в округе Колумбия в апреле 2018 года, утверждая, что КНДР незаконно содержала под стражей студента, что привело к его смерти. Отмечается, что на тот момент в иске не упоминалась компенсация. Впоследствии истцы внесли изменения в документ, указав требование о взыскании с КНДР 1,05 млрд долларов и 46 млн долларов за пережитые страдания.

Отто Вомбиер приехал в КНДР в качестве туриста, где попытался сорвать со стены политический плакат в гостинице. На суде он признал свою вину и был приговорен к 15 годам лишения свободы за "попытку подорвать единство корейского народа". При участии госдепартамента 13 июня его освободили и отправили домой. 19 июня он скончался.