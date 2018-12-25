Орешкин: России и Европе нужно задуматься о переходе на евро в расчетах за энергоресурсы

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин уверен, что России и странам Европы следует рассмотреть евро вместо доллара США в качестве расчетной валюты при торговле энергоресурсами. Такое мнение он выразил в эфире телеканала RT в понедельник.

Так, Орешкин указал, что доля доллара в расчетах России с различными торговыми партнерами, в том числе и с европейскими странами, продолжает сокращается. "Например, к существенному уменьшению роли доллара в международных расчетах привел бы переход с доллара на евро в сырьевой торговле. Я считаю, что это одна из тех областей, где нам следует работать вместе [с европейскими странами]", – заявил министр, добавив, что ни в России, ни в Европе доллар не является официальным платежным средством.

"Тем не менее, торговля энергоресурсами между нами по каким-то причинам осуществляется за доллары. Поэтому я верю, что следует задуматься о переходе хотя бы на евро в качестве расчетной валюты, это было бы логичнее как для россиян, так и для европейцев", – заключил Орешкин.

В августе первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов заявлял, что американский доллар становится рисковым инструментом для расчетов. В частности, он не исключил отказа от доллара при оплате поставок нефти и перехода на другие валюты, в том числе рубль.