Этна проснулась на Сицилии

На итальянском острове Сицилия проснулся вулкан Этна, пишет издание La Repubblica.

Сообщается, что на склоне вулкана в результате более чем 130 подземных толчков, которые начались примерно в 8:50 по местному времени 24 декабря образовалась трещина. Землетрясение вызвало извержение вулкана у основания юго-восточного кратера, из которого около полудня поднялся огромный столб пепла.

Как отмечается, аэропорт в городе Катания работает с перебоями.

По словам вулканолога Марко Нери, в настоящее время причин для волнения нет, однако он не стал давать прогноз относительно дальнейшего развития событий.