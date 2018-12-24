В Петропавловске-Камчатском отменили занятия в школах

Мэрия Петропавловска-Камчатского отменила занятия в городских школах из-за циклона со снегом и ветром, сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями занятия первой и второй смен во всех классах школ Петропавловска-Камчатского отменены", – говорится в сообщении.

Также отменены занятия в учреждениях дополнительного образования. Детские сады продолжают работать в прежнем режиме.

Все новогодние мероприятия администрация краевого центра рекомендует перенести на четверг и пятницу.

Мэрия города попросила автомобилистов по возможности не выезжать на дороги и воспользоваться общественным транспортом.

Циклон ударил по югу Камчатки в ночь на вторник. По данным метеорологов, в Петропавловске-Камчатском 25 декабря ожидается ливневый снег, ветер порывами до 16 м/с. В нескольких районах края, в том числе, в Петропавловске-Камчатском объявлена лавинная опасность.