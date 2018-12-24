В Кремле отреагировали на слова Лукашенко об отсутствии «братского» отношения России

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил радиостанции «Говорит Москва», что Белоруссия и Россия остаются братскими государствами.

«Безусловно, Россия и Белоруссия остаются братскими и союзными государствами. Конечно, иногда возникают проблемные вопросы», — заявил Песков.

Он отметил, что в ходе диалога, который состоится 25 декабря между президентами России Владимиром Путиным и президентом Белоруссии Александром Лукашенко, «как правило», такие вопросы решаются.

«Надеемся, что завтра президенты будут иметь возможность обстоятельно обсудить все те вопросы, которые они считают необходимыми обсудить», — добавил Песков.

Ранее Лукашенко заявил, что в России якобы уже не относятся к его стране как к братскому государству. В ходе совещания по актуальным вопросам сотрудничества с Россией Лукашенко заявил, что Москва для Минска является ключевым внешним партнером, однако добавил, что не говорит про Россию как о братском государстве. «Потому что, как меня информируют, в России это не воспринимается. Якобы пришли новые люди, которым это понятие неприемлемо. Что же, будем партнерами», — приводит «БелТА» слова Лукашенко.