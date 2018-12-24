Захваченный в Керченском проливе украинский моряк попросился домой

Арестованный российским судом военнослужащий Военно-морских сил (ВМС) Украины 19-летний Андрей Эйдер написал письмо из московского СИЗО, где содержится вместе с другими украинскими моряками. Послание Эйдера на своей странице в Facebook опубликовала журналистка телеканала UATV Таисия Турчин.

Эйдер указывает, что условия содержания в СИЗО можно назвать нормальными. «Есть книги, электрочайник, холодильник, батареи греют, могло быть гораздо хуже», — рассказал моряк.

Он добавил, что раны, которые он получил в ходе инцидента в Керченском проливе, заживают, однако при ходьбе он по-прежнему хромает, а подниматься и спускаться по лестнице все еще тяжело.

Эйдер мечтает, чтобы его и других украинских моряков отпустили в течение ближайшего месяца. «Но мне кажется, что моей мечте не суждено осуществиться. Понятия не имею, на сколько это все затянется — полгода, год», — добавил он.

«Самое трудное — смотреть в окно и видеть вдалеке сотни машин, людей, которые свободны. Кажется, вот она, свобода, она так далеко и так близко... Надеюсь на скорейшее политическое решение, пока времени прошло относительно немного. (...) Не хочется, чтобы об этом забывали, ведь 24 человека сидят просто так в СИЗО другой страны. Все эти люди — военные, они служат народу Украины», — написал моряк.

В конце письма Эйдер попросил не забывать о нем и других украинских моряках и вернуть их домой.

Эйдер и еще 23 украинских моряка были задержаны пограничным управлением ФСБ России в районе Керченского пролива 25 ноября. В тот день три корабля Военно-морских сил Украины — катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» — пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование, в связи с чем пограничникам пришлось применить против них силу. Все задержанные моряки были арестованы на два месяца, их этапировали в Москву.