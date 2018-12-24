Как на строительстве метро Петербурга расхищался бюджет, бывшие чиновники Смольного расскажут в суде. Следственный комитет умолчал о махинациях

В Петербурге рассмотрят уголовное дело о хищениях на строительстве метрополитена. Бывшие топ-менеджер «Метростроя» и чиновники Смольного обвинены в серии должностных преступлений.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, 24 декабря Куйбышевский райсуд зарегистрировал уголовное дело в отношении четырех фигурантов расследования о хищениях на стройке метро.

«По мнению обвинения, фигуранты преднамеренно не исполнили договорные обязательства по договору подряда между «Метростроем» и компанией «Петрострой», в результате чего из бюджета Санкт-Петербурга похищены денежные средства на сумму не менее 7 млн рублей», – уточняет пресс-служба судов.

Бывший помощник замдиректора «Метростроя» Николай Казнин обвинен в пособничестве в злоупотреблении должностными полномочиями.

Экс-заместитель комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга (КРТИ) Александр Комиссаров, до перехода в Смольный в 2013 году работавший в структурах «Метростроя», обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями (статья 285 УК). Соседнее место на скамье зарезервировано за тогдашним его подчиненным, заместителем главы Дирекции транспортного строительства Дмитрием Митяниным. Кроме злоупотребления, экс-чиновнику вменяется превышение должностных полномочий. Комиссаров и Митянин курировали проблемную «Беговую» и продолжение Фрунзенского радиуса, заведомый провал которого Смольный признал лишь в ноябре 2018 года.

Четвертый подсудимый, бывший гендиректор «Петростроя» Дмитрий Ильченко, обвинен в особо крупном мошенничестве и пособничестве в злоупотреблении должностными полномочиями.

Следствие проверяло версии о хищениях при выносе инженерных сетей на стройках метро и вывозе грунта. Якобы его класс опасности завышали, увеличивая стоимость контракта, а вывозился он на нелегальные полигоны.

Официально Следственный комитет Петербурга не комментировал уголовное дело о хищениях на строительстве петербургского метрополитена. О передаче материалов в суд пресс-служба ведомства тоже умолчала. Завершение расследования совпало с очередными проблемами подземки. Их в силу обязанностей вынужден комментировать врио губернатора Петербурга Александр Беглов.