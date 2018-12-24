NORAD: Санта-Клаус пролетел над всей Россией

Объединённое командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) сообщило, что Санта-Клаус благополучно пролетел над Россией в канун католического Рождества. За перемещением главного рождественского волшебника NORAD Tracks Santa следит на своем сайте в режиме онлайн.

К настоящему моменту, по подсчетам НОРАД, Зимний волшебник раздал уже более 2,5 млрд подарков. Сейчас он находится в районе Мадагаскара

Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки, которое включает системы ПВО и ПРО Канады и США, "следит" за передвижениями Санта-Клауса с 1955 года, когда из-за ошибки в рекламном объявлении дети и взрослые, хотевшие высказать свои пожелания насчет подарков, впервые позвонили в военное управление. Не растерявшись, его начальник стал объяснять звонившим, что военные выполняют функции авиадиспетчера Санта-Клауса, чтобы тот не заблудился в небе. Для "наблюдения" используются 47 радаров, размещенных в северных и восточных районах двух стран, а также спутники, оснащенные инфракрасными датчиками. Считается, что они реагируют на тепловое излучение, исходящее от красного носа оленя Рудольфа – вожака оленей Санты.

Информацию о маршруте Санта-Клауса можно узнать на сайте www.noradsanta.org и на страницах НОРАД в различных социальных сетях.