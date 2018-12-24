Католики, протестанты и лютеране Петербурга встретили Рождественский сочельник

Служба накануне католического рождества прошла в базилике Святой Екатерины на Невском проспекте в Петербурге вечером 24 декабря.

Андрей Бессонов/

На мессе Навечерия Рождества Христова в соборе Святой Екатерины вечером в понедельник побывал фотокорреспондент «Фонтанки». Вместе с пришедшими на сочельник Рождество встретили католики, лютеране и протестанты в Москве и Петербурге. Основные службы в приходе пройдут завтра, 25 декабря.

В декабре прошлого года на аттик базилики святой Екатерины вернулись статуи четырёх апостолов.

Собор был построен в 1782 году. Ее первоначальный проект разрабатывал Пьетро Антонио Трезини. Реставрация здания после нескольких пожаров ведется с 1992 года. Городской бюджет начал выделять средства в 2013-м.